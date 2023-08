El pasado 30 de marzo, Sami Callihan formó parte del cartel de la primera edición de Multiverse United, la cita conjunta que cual versión menor de Forbidden Door, produjeron NJPW e IMPACT! Wrestling.

En el segundo combate de la velada principal, Callihan hizo equipo con PCO, Fred Rosser y Alex Coughlin, derrotando a otro cuarteto formado por Eddie Edwards, Joe Hendry, Tom Lawlor y JR Kratos. Y dentro de 11 días, «The Death Machine» luchará en la nueva edición de Multiverse United. Pero esta vez, bajo lucha individual contra Douki.

El miembro de Just 5 Guys no participó en la edición inaugural de Multiverse United, ni en ninguna de las dos entregas de Forbidden Door. Douki debutará con este duelo bajo los focos de Impact Wrestling.

BREAKING: @DoukiPerros will face @TheSamiCallihan on August 20 at #MultiverseUnited2 LIVE exclusively on @FiteTV from the 2300 Arena in Philadelphia, PA. @njpwglobal



Get tickets HERE: https://t.co/QqMDilHO7V pic.twitter.com/JPfpk9B8jB