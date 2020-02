¿Brock Lesnar vencerá a Ricochet en menos de 8 segundos? "The One And Only" responde

Aunque de primeras parezca descartada una sorpresa, WWE está intentando que el Brock Lesnar vs. Ricochet de este próximo 27 de febrero en Super ShowDown 2020 se preste a ella. Ya que al igual que nadie preveía que «The One And Only» se situara de siguiente retador de «The Beast» por el Campeonato WWE este lunes en Raw, la compañía quiere hacernos creer que el crucero tiene posibilidades de salir vencedor, conquistando su magno cetro. Sin embargo, algunos no compran esta promoción, y el propio Ricochet lo sabe.

► Brock Lesnar y el recuerdo de Kofi Kingston

Durante la edición de WWE The Bump emitida hoy, el ex-Campeón Norteamericano NXT acudió como invitado estrella para comentar su inminente gran compromiso. De hecho, la cita luchística más importante de su vida.

Toda mi carrera la he pasado luchando con gente más grande que yo. Es con lo que siempre he lidiado. Sé que Brock es otro cantar. Pero no puedes asustarte. No puedes dejar que el miedo se convierta en un obstáculo. No puedes dejar que el miedo te impida hacer algo o perseguir algo. Ya esté asustado o no, tengo que salir ahí fuera y hacer esto porque como dije el lunes, tenía 14 años cuando empecé este viaje y quería probar que podía ser uno de los mejores ahí fuera. Y esta es mi oportunidad de conseguirlo. Estoy listo para ello. Sé que todo el mundo cree que Lesnar ganará. Todo el mundo dice que el combate va a durar menos de 8 segundos y cosas así. Siempre han dudado de mí durante toda mi carrera, y esto no es distinto.

Un servidor se hizo eco de las especulaciones que apuntan a que WWE podría volver a hacer gala de su capacidad para dejarnos descolocados: la estampa de un Cain Velasquez en Riad costándole la victoria a Brock Lesnar. Y de resultas, la coronación de Ricochet como Campeón WWE.

Un resultado, no obstante, que desbarataría las previsiones camino a WrestleMania 36, pues el programa Lesnar vs. Drew McIntyre parece inamovible a día de hoy. A cambio, recordando lo escrito días atrás por mi compañero de SÚPER LUCHAS Azxa Krex, seguramente veamos un caso similar al de Finn Bálor el pasado año.