Fuera de las Superestrellas de WWE a tiempo completo, hablando de luchadores (porque siempre lo serán) que pasan más tiempo fuera de los encordados que dentro, hemos mencionado nombres como John Cena, The Undertaker, Bill Goldberg, Sting o Edge como posibles regresos para WrestleMania 36. Para empezar, podemos confirmar tanto la presencia del primero como del último. Pero no de los demás, aunque el tercero va a luchar en el WWE Super ShowDown, por lo que quizá quiera estirar un poco esta nueva aventura.

No hemos hablado tanto de Triple H. Quizá porque no ha habido ningún suceso o informe para hacerlo. O porque damos por hecho que tendrá un combate en el magno evento. Debemos tener en cuenta para considerar esto que el Jefe de Operaciones no se pierde «La Vitrina de los Inmortales» desde WrestleMania 23. Luchando más o luchando menos, estando más o menos activo, nunca falla a la cita más importante. Por eso vamos a dar por hecho que estará también este año, que lo veremos batallar en WrestleMania 36 el próximo 5 de abril.

► Tres rivales para Triple H en WrestleMania 36

Leyendas

No vamos a mencionar un solo nombre porque creemos que las opciones son variadas. Aunque sí que vamos a elegir a nuestro favorito dentro de todos los que comentemos. Si hablamos de leyendas, porque es una posibilidad de que su combate sea con alguien en su misma situación o similar, como ocurrió en WrestleMania 35, donde enfrentó a Batista, nos vienen a la mente…

La mejor opción, obviamente, es HBK. Una última lucha para despedir de la mejor forma la carrera de Michaels, haciendo además que nos olvidemos de aquello que pasó en Arabia Saudita en 2018. Un último enfrentamiento entre estos dos mejores amigos sería lo mejor para los negocios.

Por otro lado, tanto Triple H como La Roca siempre han querido enfrentarse en el magno evento, pero nunca han tenido la oportunidad. Tampoco sería una mala noticia que este fuera su año. Casi se diría que si no es ahora, ¿cuándo va a ser?

Favorito: Shawn Michaels

Raw y SmackDown

También existe la posibilidad que se enfrente a un luchador en activo de una de las dos marcas principales. Pensemos en WrestleMania 33 y Seth Rollins. Y podemos reducir la lista adelantando que sería alguien técnico, dado que el papel del COO sería el de rudo. Hablaríamos además de un luchador que esté en camino de la cima, que pudiera necesitar este combate para subir ese último escalón.

En este caso, si lo pensamos bien, no hace falta una lista: Aleister Black. Es la mejor opción teniendo en cuenta que parece que este no irá a por ningún campeonato al PPV más importante de todos. Sería el combate perfecto para sentarse a la mesa de los mayores.

Podríamos pensar también en Ricochet, pero no diríamos que está en el mismo camino que Black. Aunque también sería maravilloso ese combate.

Y en otros como Kevin Owens o Braun Strowman, pero además de que su senda es otra, ambos han estado en primera plana en el pasado. Saben lo que es la cima.

Favorito: Aleister Black

NXT

¿Y por qué Triple H no va a querer dar una lección a uno de sus muchachos? Esta parece la opción más improbable, pero podría darse y no queremos pasarla por alto por lo que pueda ocurrir en los próximos meses. Solo tendría que darse el caso de que sea un favorito de la fanaticada.

Con cualquiera de ellos tendría una gran historia y un gran combate. Además de que a todos ayudaría a llegar a las marcas principales si ese fuera el caso, que no tendría por qué serlo. Hablamos de una rivalidad con una razón, con una historia más allá del cambio de programa. Es complicado elegir uno por lo que vamos a tirarnos al agua, esperando al mismo tiempo que nuestros conocedores opinen también.

Favorito: Matt Riddle