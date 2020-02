Nos vamos acercando poco a poco a un nuevo WrestleMania, a la edición 36 para ser más concretos, con el nombre de CM Punk en el aire, aunque todos hemos asumido que lo más seguro es que nunca lo volvamos a ver luchar. Pero es imposible no pensar en él, sobre todo cuando es él mismo quien habla. Para ser justos, no se refiere al magno evento que WWE hará este año sino al que hizo en 2013. Y tampoco habla propiamente del PPV sino de un momento ocurrido durante la rivalidad con The Undertaker que lo condujo al mismo.

► CM Punk vs The Undertaker y ese momento hilarante

Una de las luchas más importantes de aquella «Vitrina de los Inmortales» fue Punk vs Undertaker. De hecho, el de Chicago siempre ha dicho que debería haber sido la estelar. No lo fue pero en sus más de veinte minutos de duración ambos luchadores emocionaron a la fanaticada dando uno de los mejores combates de la velada. Ahora, ¿cuál es el momento al que se refiere el analista de WWE Backstage?

I just laughed out loud watching this. Shit is hilarious. — player/coach (@CMPunk) February 4, 2020

«Me he reído a carcajadas viendo esto. Es hilarante«.

Una semana después de confirmarse a Punk como oponente de El Enterrador en WM 29 falleció Paul Bearer, legendario mánager de Taker. WWE le realizó varios tributos en su memoria y en uno de ellos el «Chicago Made» consiguió arrebatar la urna «con sus cenizas» y comenzó a realizar segmentos burlándose del fallecido. En uno de los cuales atacó al Undertaker con ella, como vemos en el video.

Finalmente, El Enterrador pudo vengarse de Punk, poniendo fin a su rivalidad para siempre. Nunca más volvieron a enfrentarse.

Y nunca más lo harán, pero siempre quedará para el recuerdo su rivalidad. Una rivalidad que podría haber sido mucho mejor si Punk no hubiera estado en la situación en la que estaba con la empresa; que lo llevó a irse de la misma menos de un año después.