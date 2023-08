Si se lanzara una apuesta sobre si Brock Lesnar abandonará WWE por AEW algún día todos los fanáticos de la lucha libre pondrían su dinero en el no. The Beast Incarnate lo tiene todo. ¿Qué razón podría tener para irse? De todas maneras, no podemos evitar pensar en ello cuando Matt Hardy nos lleva por ese camino en The Extreme Life of Matt Hardy. El sí luchador All Elite valora qué haría falta para que esa posibilidad se hiciera realidad. ¿Alguien imagina a Lesnar luchando en Dynamite?

► ¿Brock Lesnar en AEW?

«Yo diría que la imagen que The Butcher y The Blade proyectan en la televisión, diciendo que son asesinos a sueldo dispuestos a trabajar para quien esté dispuesto a pagar más dinero y eliminar a la competencia, eso es lo que representa Brock. Brock conoce su valor, sabe lo que vale, así que supongo que Tony Khan tendría que desembolsar mucho dinero.

«Supongo que Brock siente cierta lealtad hacia Vince, siento que se siente agradecido hacia Vince porque cree que Vince lo ha cuidado bastante bien. Puedo imaginar que Brock podría ser un leal a WWE de por vida, pero si Tony de alguna manera lograra conseguir a Brock, tendría que desembolsar mucho dinero».

También podríamos hablar de luchas de ensueño: Lesnar vs. MJF, Lesnar vs. Kenny Omega, Lesnar vs. The Young Bucks… O de rivalidades que se podrían retomar: Lesnar vs. CM Punk, Lesnar vs. Jon Moxley, Lesnar vs. Bryan Danielson… Lamentablemente, nada de esto va a suceder nunca, a no ser que alguno de estos luchadores de AEW se vayan para trabajar en WWE, lo cual parece cuanto menos improbable. Mientras tanto, La Bestia ha vuelto a su granja en espera de su siguiente historia como Superstar.