Una noche después de WrestleMania 18, Brock Lesnar debutó en el elenco principal de la WWE atacando a Al Snow, Maven y Spike Dudley durante un encuentro en Monday Night Raw.

Con Paul Heyman a su lado, «The Next Big Thing» derrotó a nombres de alto perfil como Hulk Hogan, The Rock y The Undertaker en su primer año en la WWE, donde fue Campeón por primera vez en SummerSlam 2002. Además, también ganó el King of the Ring 2002, Royal Rumble 2003 y el evento estelar de WrestleMania 19 contra Kurt Angle.

► La amenaza de Brock Lesnar en el 2002

Hablando en el último episodio de la serie Ruthless Aggression de WWE Network, Paul Heyman recordó que Brock Lesnar amenazó con abandonar la WWE en 2002 si no lo llamaban al elenco principal.

En ese momento, Lesnar estaba entre un grupo de futuras superestrellas de la WWE en el sistema de desarrollo OVW, junto con Batista, John Cena, Randy Orton y Shelton Benjamin, y aún no había aparecido en Raw o SmackDown.

Heyman dijo durante el episodio que Lesnar estaba cansado de esperar, por lo que envió un ultimátum a la WWE mientras aún era un talento prometedor en OVW.

“Brock Lesnar había aprendido todo lo que iba a aprender en el desarrollo y estaba cansado del dinero para el desarrollo. Brock Lesnar sabía que él era la mayor atracción de taquilla que WWE iba a tener, y Brock Lesnar estaba cansado de esperar. Entonces, Brock tomó una decisión: ‘muéveme a la lista principal o bésame el trasero y adiós. Fue una decisión obvia para WWE”.

En el 2004, el último combate de Lesnar en su primera etapa en la WWE terminó en derrota contra Goldberg en WrestleMania 20, después de que decidió abandonar la compañía para seguir una carrera en la NFL.

Prichard reveló durante el episodio que Lesnar se mantuvo firme en irse y que no permitiría que nadie lo convenciera de quedarse.

«Brock simplemente me sentó y dijo: ‘Hey, estoy renunciando’. Fue así de simple. No fue una explicación larga, no culpó a nadie ni a nada. Obviamente lo había pensado y tenía un plan. ‘Haré lo que ustedes quieran que haga, pero no me van a convencer’.

Uno de los encuentros más recordados de WrestleMania 20 precisamente fue el de Goldberg contra Brock Lesnar, el cual duró 13 minutos, que se caracterizó por los cantos despectivos de los fanáticos. Incluso la presencia de Steve Austin como árbitro invitado especial no pudo evitar que la multitud del Madison Square Garden abucheara a ambas Superestrellas, ya que sabían que era su último combate de la WWE.

Lesnar y Goldberg regresarían a la WWE en 2012 y 2016, respectivamente, e incluso renovaron su rivalidad en Survivor Series 2016, Royal Rumble 2017 y WrestleMania 33. Curiosamente, ambos son los máximos campeones de la Compañía en la actualidad.