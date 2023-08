Britt Baker, sorprendida por recientes críticas

Unos días atrás, nos hacíamos eco en SÚPER LUCHAS de las crítica que muchos fans están vertiendo contra AEW en la actualidad por el manejo de la división femenil, en particular, a un cartel visto durante la lucha Britt Baker versus Taya Valkyrie de la semana pasada que decía eso mismo. La DMD ha hablado en varias ocasiones de esta controversia, mostrándose de acuerdo en que la calidad de las luchas e historias de las luchadoras deben mejorar. No obstante, más recientemente, en DAZN, revela que también se sorprendió de las reacciones.

► La sorpresa de Britt Baker

«Realmente me sorprendió; he tenido luchas mucho peores en la televisión en vivo de AEW, así que fue una verdadera sorpresa. Creo que gran parte de la reacción provino de personas que simplemente no me tienen simpatía en las redes sociales, y me siento un tanto mal de que Taya haya sido arrastrada a esto. Probablemente, desde entonces, en cada semana ha habido problemas de sincronización, malentendidos y errores en todos los eventos de lucha, y nadie más ha recibido una respuesta tan negativa. Y está bien, pero estos trolls de las redes sociales necesitan darse cuenta con quién están tratando. Soy la DMD, soy el rostro de la división por una razón, y esto solo me motivará a ser aún más grande y mejor, y eso está perfecto«.

La doctora apunta además que nadie debería ser sometido al acoso online y que lidiar con estos problemas requiere mucha paciencia y autocontrol.

«No creo que nadie deba pasar por el supuesto bullying al que estos trolls se dedican, y esto no solo me afecta a mí, es algo que enfrenta todo el mundo. Creo que cada luchador lo experimenta, y abarca desde cómo te ves, hasta lo que vistes, tus pasatiempos, tu estilo de lucha; te cuestionan el merecimiento de estar en el lugar en el que estás, y sienten que debería ser ocupado por alguien más. Siempre encuentran algo para culparte, y es posible que ni siquiera tengas responsabilidad en ello, pero como no les agradas, asumen que todo es culpa tuya. Te dan ganas de gritar desde lo más alto de la montaña: ‘¡Oigan, esta es la historia real!’, y después de eso, todos pueden hacer fila para disculparse conmigo, pero siempre tienes que considerar lo que es mejor para los negocios. Se necesita mucha paciencia y autocontrol».