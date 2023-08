Usman elogia a O’Malley por ganar el campeonato

Kamaru Usman es fanático del recién coronado campeón de peso gallo de UFC, Sean O’Malley. O’Malley (17-1 MMA, 9-1 UFC) sorprendió al campeón Aljamain Sterling (23-4 MMA, 15-4 UFC) cuando lo acabó por nocaut técnico en el segundo asalto en el evento principal de UFC 292 del sábado pasado en TD Garden en Boston. .

Usman, ex campeón de peso welter de UFC, explica que la razón por la que O’Malley ha ganado tanta popularidad a lo largo de los años es que los jóvenes pueden identificarse con él.

«Sean O’Malley es uno de esos chicos que realmente amo. Me gusta verlo. Me gusta verlo. No sólo eso, me gusta la forma en que se comporta. Estamos en una especie de sociedad en la que se supone que la fama debe preceder al éxito. Eso es lo que estábamos impulsando. Pero es muy raro que ese éxito llegue realmente.

“Sean, sí, por supuesto, anunció la fama, y ​​creo que la razón por la que anunció esa fama es porque se siente real y auténtica. Este es un niño que te muestra lo que hace. Le encanta quedarse en casa, le encanta entrenar, le encanta fumar y se divierte. Le encanta fumar. Le encanta jugar videojuegos. Resulta que esa es la mayoría de la sociedad actual. Lo está haciendo crudo, lo está haciendo auténticamente y resuena”.

El ascenso de O’Malley al estrellato y el final de Sterling han generado comparaciones con el ex doble campeón de UFC Conor McGregor . Según el presidente de UFC, Dana White, la pelea de O’Malley contra Sterling fue la pelea por el título de peso gallo más grande en la historia de la compañía.