Britt Baker expreas sus deseos más allá de la lucha libre profesional contando que está dando clases y realizando audiciones, y cuál es su programa favorito en una reciente entrevista en The Miami Herald. Dejando a un lado cuando la vimos en la premiere de ‘Cobra Kai’, nunca hemos tenido información acerca de que estuviera interesada en emprender una carrera como actriz. Pero en ello está trabajando actualmente mientras sigue adelante con su vida luchística y está consolidada como una de las mejores luchadoras de AEW.

> Britt Baker más allá de la lucha libre

“He estado tomando clases de actuación y estoy audicionando para papeles. He dicho muy públicamente que mi programa favorito de todos los tiempos es ‘Dancing With The Stars’, en el que estuvo mi compañero de trabajo Chris Jericho en un momento y me encantaría estar en ese programa algún día”.

Pero la doctora no se distrae con respecto a sus deseos como All Elite y apunta además que quiere ayudar a seguir aumentando la audiencia:

“Realmente quiero ayudar a crecer a AEW, la audiencia, porque creo que con los fanáticos de la lucha libre profesional, los acérrimos, los tenemos. Conocen nuestro programa, les encanta nuestro programa y lo ven todas las semanas. Pero quiero hacer crecer nuestro producto para personas que tal vez nunca hayan oído hablar de All Elite Wrestling o que simplemente no sepan que existe”.

Cabe mencionarse que Britt Baker ya ha debutado en el cine con la película ‘Powerbomb’ en 2020:

Cuenta la historia de un luchador de lucha libre que, justo cuando está a punto de alcanzar la fama, comienza a plantearse la posibilidad de retirarse para centrarse en su familia. Cuando su mayor fan descubre cuáles son sus planes, decide hacer todo lo posible para garantizar que su héroe llegue a lo más alto sean cuales sean las consecuencias.

