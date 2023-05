Shayna Baszler provenía tanto de la lucha libre independiente como de las MMA cuando firmó con la WWE así que podríamos decir que tenía dos estilos, o un estilo combinando ambos, que en la que continúa siendo su compañía tenía que pulir para adaptarse a la propia manera de trabajar de las Superestrellas, siempre teniendo en cuenta que ella era distinta a todas las demás, como Vince McMahon le señaló desde el primer momento, según recuerda la guerrera en una reciente entrevista con Ring the Belle.

> El estilo de Shayna Baszler

“Me dijo: ‘Tienes algo que todos los demás no tienen. No quiero que hagas nada de lucha libre profesional’. Lo cual fue un poco confuso porque luego, en el siguiente combate [cuando seguí sus instrucciones], dijo: ‘¿Qué fue eso?’. Fue un poco como un proceso para llegar a entender lo que quería de mí. Creo que la comunicación y el estilo al que estaba acostumbrada era diferente. Así que tomó un poco de tiempo”.

La verdad es que Shayna Baszler consiguió pulir su estilo durante sus años en NXT hasta convertirse en la luchadora número uno de la marca. Lamentablemente, una vez fue ascendida al elenco principal todo ello quedó en nada pues nunca fue bien utilizada en Raw o en SmackDown, donde además el estilo luchístico es muy distinto al que había en aquel entonces entre cuerdas amarillas, ni siquiera el actual del programa de los martes está cerca. De ahí que Carmelo Hayes dijera que quiere recuperar aquellos tiempos.

