Brian Pillman Jr. comienza en WWE NXT esta semana

«PW Insider informó que se esperaba que Brian Pillman Jr. debutara en la televisión de NXT, lo cual no ocurrió. La única información que nos proporcionaron desde la empresa es que creen que aún no ha sido contratado, que no se ha discutido ninguna idea creativa relacionada con él, pero que está pasando exámenes médicos y, a menos que descubran algo negativo, será contratado». Brian Pillman Jr. iba a debutar a comienzos de mes en WWE a través de NXT pero no lo hizo y esta fue la explicación.

► Brian Pillman Jr. comienza en NXT

Ahora tenemos novedades, nuevamente de la mano de nuestros compañeros de PWInsider.

«El ex luchador de AEW Brian Pillman Jr. comenzó oficialmente con WWE NXT esta semana, según ha confirmado PWInsider.com.

«El mes pasado, Pillman participó en una prueba en Orlando. A principios de este mes, concluyó sus apariciones independientes con una derrota ante el entonces campeón NWA Junior Heavyweight, Kerry Morton, en Charlotte, Carolina del Norte, en el evento Gathering IV. Tras esa pelea, Morton elogió a Pillman con el micrófono, señalando que estaba a punto de dar el salto a ‘campos de juego más grandes’.

Según el mismo medio, actualmente «no hay prisa» para debutar a Pillman Jr., de 29 años, en la televisión. El plan inicial es «integrar a Pillman en el sistema del PC (Performance Center) y permitirle adaptarse poco a poco».

A pesar de que su padre era Brian Pillman, Brian Pillman Jr. nunca ha trabajado hasta ahora en WWE. Ni siquiera ha realizado una lucha de prueba no televisada o alguna aparición en pantalla. Por otro lado, solo tiene 29 años, ha luchado por todo el mundo, así que podría ser ahora el mejor momento para que se convierta en una Superstar. Continuaremos informando sobre su evolución en el McMahon Empire cuando tengamos novedades en SUPERLUCHAS.