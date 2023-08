El rol que Arn Anderson no quiere desempeñar en AEW

Arn Anderson es una de las personas activas en la lucha libre profesional actual con más experiencia y en AEW se desenvuelve como entrenador y mánager, como lo fuera de Cody Rhodes u otros miembros de la Nightmare Family. Pero hay un rol que The Enforcer no quiere tener: agente en carretera. Él mismo lo explica en su pódcast, ARN.

► El rol que Arn Anderson no quiere

«No hasta después de… digamos en los últimos seis meses. Ha habido esa conversación. La realidad es que preferiría mantener eso, esa relación es como de entrenador a jugador. Preferiría mantener eso de forma casual, que no sea la descripción de mi trabajo. 25 chicos podrían alinearse, y yo sería capaz de pasar el tiempo que fuera ayudándoles si me lo pidieran, pero no quiero que ese sea mi trabajo, sólo porque durante 19 años fue un trabajo muy duro. Me quemé. Si seguimos en un entorno profesional y estamos entre bastidores y se acerca un tipo, Will Hobbs me pregunta todo el tiempo: ‘¿Qué te ha parecido esto?’. Diferentes tipos preguntan. Si quieren mi opinión, estaré encantado de dársela.

«Me encanta este negocio e intento ver la mayoría de los combates cuando estoy en las grabaciones de televisión. Si alguien viene y me pregunta, intento darle una opinión sincera. Así es como se transmite el conocimiento de nuestro negocio. Jake Roberts, Dean Malenko, Billy Gunn, tienen grandes entrenadores, realmente los tienen. Depende de nosotros entrenarlos y ayudarlos. No estoy seguro de querer volver a ese papel de forma permanente.

«Hay reuniones en las que nadie te ve y en las que tienes que estar, cosas que requieren mucho tiempo. Tuve 19 años duros y antes de eso, tuve todos esos años de WCW en los que fui agente, entrenador, productor. Sólo quiero disfrutar del tiempo que me quede en el negocio, sentarme y verlo como un aficionado, y si puedo ofrecer alguna información que ayude a un tipo a mejorar, estaré encantado de hacerlo, ni siquiera tienen que pagarme más por ello. Una fuente de información».