En el segundo día de visita en Sapporo, Pro Wrestling NOAH llevó a efecto la fecha seis del torneo «N-1 Victory 2023».

► «N-1 Victory 2023» Día 6

Se suponía que Daiki Inaba enfrentaría a Go Shiozaki en un combate del torneo. Sin embargo, después del espectáculo de ayer se quejó de mareos, por lo que hoy se tomó un descanso por precaución y fue retirado de la competencia. Automáticamente Shiozaki recibió dos puntos.

Adam Brooks terminó su mala racha superando a Yoshiki Inamura, quien no logró sobreponerse de los ataques a sus extremidades inferiores, que Brooks le propinó.

Hijo de Dr. Wagner Jr. usó toda su corpulencia contra el joven Yuma Anzai para luego inmovilizar sus brazos y piernas. El mexicano dedicó su lucha a todos «los guerreros aztecas».

Haciendo un gran esfuerzo, Kenoh superó a Timothy Thatcher usando de forma inteligente, sus castigos de sumisión, para doblegar al gigante.

El veterano Manabu Soya se impuso a Lance Anoa’i tras una brutal contienda donde se propinaron golpes fortísimos, incluso en un momento dado se mordieron, siendo amonestados por el réferi.

La batalla principal fue el choque entre Jake Lee y Jack Morris, compañeros de Good Looking Guy. Lee tenía planeado salir con dos triunfos de Sapporo, pero sus planes fallaron y sólo consiguió dos unidades lo que le impidió despegarse de sus seguidores de grupo.

Los resultados completos son:

NOAH «N-1 VICTORY 2023», 20.08.2023

Chateraise Gateaux Kingdom Sapporo

Asistencia: 605 Espectadores

– N-1 Victory – Grupo B: Go Shiozaki [6] venció a Daiki Inaba [4] por Forfeit.

1. Taishi Ozawa derrotó a Yu Owada (5:39) con la Missile Kick.

2. N-1 Victory – Grupo A: Adam Brooks [4] venció a Yoshiki Inamura [0] (7:58) con un Aussie Buster.

3. N-1 Victory – Grupo B: Hijo de Dr. Wagner Jr. [6] derrotó a Yuma Anzai [2] (10:30) con un Wagner Driver.

4. Anthony Greene, YO-HEY y Tadasuke vencieron a Yoshinari Ogawa, LEONA y Stallion Rogers (12:06) con un Crucifix Hold de Tadasuke sobre LEONA.

5. N-1 Victory – Grupo A: Kenoh [6] derrotó a Timothy Thatcher [4] (13:47) con un P.F.S.

6. N-1 Victory – Grupo B: Manabu Soya [6] venció a Lance Anoa’i [8] (12:35) con un Jumping DDT.

7. Go Shiozaki, Kaito Kiyomiya, HAYATA y Eita derrotaron a Naomichi Marufuji, Seiki Yoshioka, Alejandro y Junta Miyawaki (18:38) con un Short Range Strong Arm Lariat de Shiozaki sobre Miyawaki.

8. N-1 Victory – Grupo A: Jake Lee [8] vs. Jack Morris [5] – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (30:00).

– N-1 Victory 2023 – Clasificación Parcial :

Grupo A:

1. Jake Lee [8]

2. Masa Kitamiya [7]

3. Yuki Yoshioka [6]

-. Kenoh [6]

5. Jack Morris [5]

6. Timothy Thatcher [4]

-. Adam Brooks [4]

8. Yoshiki Inamura [0]

Grupo B:

1. Katsuhiko Nakajima [6]

-. Lance Anoa’i [6]

-. Go Shiozaki [6]

-. Hijo de Dr. Wagner Jr. [6]

-. Manabu Soya [6]

6. Saxon Huxley [4]

-. Daiki Inaba [4]

8. Yuma Anzai [2]