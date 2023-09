Tyler Breeze recuerda el combate que Breezango tuvo con The Usos en Backlash 2017 y cómo Vince McMahon cambió el plan original en una reciente aparición en Busted Open Radio. Durante la lucha, él mismo se disfrazó de personajes como una abuela o un conseje buscando ganar el Campeonato de Parejas SmackDown que los hermanos gemelos retuvieron.

► La extraña Breezango vs. The Usos

«En realidad, fuimos y hablamos con él. Eso es lo que me hizo darme cuenta de las visiones muy diferentes en cuanto a lo que estábamos buscando. Casi propusimos a The Usos, a mí y a Fandango para los títulos en parejas. Chicago, gran público. Propusimos tener más un combate de NXT, donde fuera duro, el final iba a ser que yo estaba esposado o él estaba esposado a las cuerdas, un combate por los títulos en parejas intenso. Vince escuchó, ‘bien, está bien’. Él dice, ‘Vistes como una chica en Fashion Files, ¿verdad?’ ‘Sí.’ ‘También te vistes como otras cosas, ¿verdad?’ ‘Sí.’ ‘Hagamos eso también’. ‘Hmm, ¿cómo hacemos que eso funcione?’

«Los Usos estaban sentados allí y dijeron, ‘¿Cómo logramos que la gente los abuchee en este combate por parejas?’ Vince dice, ‘Quizás no haya abucheo’. Nosotros decimos, ‘¿Qué está pasando aquí? Este va a ser el peor combate de todos los tiempos’. Nos ves hundiéndonos en nuestras sillas y no sabíamos a dónde ir desde allí. Cuando nos fuimos, los Usos se estaban riendo de mí porque estaba sentado en el suelo en el vestuario diciendo, ‘¿Cómo hago que esto funcione? ¿Cómo me cambio en el ring con un estadio lleno de gente?’

«Poco a poco comenzamos a entenderlo y lo fuimos armando en lo que finalmente viste. Ellos realmente nos habrían comprado ganando los títulos en parejas. Una vez que lo hicimos, Road Dogg, que era un gran partidario nuestro y conocía nuestras cosas, esperaba esa misma idea de ‘esta es tu primera gran oportunidad para mostrar que puedes trabajar’. Él dijo, ‘¿esto va a funcionar? ¿Debería ir allí y hablar con él?’ Yo dije, ‘sinceramente, creo que esto funcionará. Creo que podemos hacerlo funcionar’. Terminamos haciéndolo, regresamos, es el único combate en el que Vince vino y nos abrazó. Hunter se acercó. Fue una ovación de pie. Road Dogg dijo, ‘es una de esas cosas en las que Vince, él verá algo que nadie más ve y luego dirás que tenía razón’. Yo dije, ‘tenía razón'».