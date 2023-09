Deseo de Jinder Mahal: Rollins, WrestleMania, India

«Creo que el único que puede destronar a Roman Reigns es él mismo cuando se retire. Esa es mi respuesta. En este momento, tiene tanto impulso. Tiene a Paul Heyman en su oído, guiándolo. Por supuesto, su agenda, solo aparece de vez en cuando. Elige sus oportunidades, así que tiene todas las ventajas». En una reciente entrevista con Sportskeeda Wrestling, Jinder Mahal compartía esta predicción sobre Roman Reigns y el Campeonato Universal Indiscutible WWE que nadie hasta ahora ha sido capaz de quitarle.

► El deseo de Jinder Mahal

En la misma, el que fuera Campeón WWE compartía su deseo de un WrestleMania en India, donde enfrentar a Seth Rollins. The Modern Day Maharaja hace referencia a que los dos tienen mucha historia. Ambos luchadores compartieron el encordado en 35 ocasiones desde sus tiempos en el extinto territorio de desarrollo FCW. Fueron quienes lucharon por el inaugural Campeonato NXT. Por otro lado, si bien se enfrentaron varias veces, no tuvieron una rivalidad como tal en el main roster.

«Me encantaría. No puedo prometer nada, pero la responsabilidad recae en el Universo WWE. Hagan tanto ruido que WWE no tenga más opción que regresar regularmente, tal vez cada año, a India, incluso a Hyderabad, y un día, WrestleMania en India.»

«Seth Rollins. Tenemos tanta historia. Seth Rollins y yo tenemos una larga historia juntos.»

No parece probable que vaya a realizar este deseo pero WWE no deja de expandirse internacionalmente así que quién sabe lo que puede pasar en el futuro. No obstante, en el presente, Jinder Mahal no está haciendo mucho. Tuvo un combate en Superstar Spectacle 2023, el primero desde marzo, pero ni él mismo como luchador ni con Indus Sher está teniendo oportunidades. Mientras, Seth Rollins sigue reinando como Campeón Mundial de Peso Completo; en Fastlane 2023 luchará nuevamente con Shinsuke Nakamura.