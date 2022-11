Braun Strowman ha vuelto con mucha fuerza a WWE. Tanto en lo relativo a aplastar a sus oponentes como en lo relativo a cómo se ve a sí mismo. Por ejemplo, promocionaba su lucha contra Omos en Crown Jewel 2022 comparándola con la de Hulk Hogan y André el Gigante: «¡¡Una lucha digna de reyes literales!! No hay ningún lugar en la tierra donde puedas ver algo como esto. Nunca ha habido un evento monumental como este en la historia, no sé. Lo único que se puede comparar es Hogan vs. André. Y vamos a que ese es un combate del que se ha hablado y se hablará hasta que el tiempo decida detenerse. Pero ahora es el momento de tallar mi nombre en la historia (…)».

André El Gigante está considerado por muchos como el mejor luchador gigante de todos los tiempos, y por ese camino continuamos ahora porque en realidad el «Monstruo Entre Monstruos» tiene una opinión diferente, como comparte en una reciente publicación en Twitter después del evento premium de Arabia Saudí. Obviamente, el que fuera Campeón Universal está muy motivado después de su gran victoria ante «The Nigerian Giant», quien a su vez lo trató como un juguete hasta el final del combate. También tendríamos que hablar de Yokozuna. Y de muchos otros podríamos hacerlo. Ciertamente, Strowman aún está lejos de ellos. Probablemente nunca los alcance.

Aight I’m going to sleep on the is flight. Just let me remind you I am the greatest big man there ever has been there ever is and there ever will be!!!!!!!! If you at me you prove the point. Good night to all my loyal fans and the rest welll GFYS 💋💋💋💋 monster out

— The Monster of all Monsters (@Adamscherr99) November 6, 2022