La dieta de Braun Strowman para ser un monstruo

Braun Strowman respaldó su apodo de «Monstruo Entre Monstruos» derrotando a Omos en Crown Jewel 2022. Para ser justos, «The Nigerian Giant» dominó todo el combate, controlando con su poderío a su oponente como nunca nadie lo había hecho. No obstante, el que fuera Campeón Universal supo sorprenderlo con un Running Powerslam para la victoria.

Ahora, en espera de ver cómo continúa su historia después de su reciente retorno a WWE, ¿cómo es la dieta de Strowman para ser un monstruo? De ello estuvo hablando en una entrevista con WWE Alan. El luchador da detalles de cómo es su día a día en lo relativo a la alimentación y el gimnasio, aclarando que una parte clave es el trabajo constante.

► La dieta de Braun Strowman

“[El secreto es] solo trabajo, constancia, levantarme a las 6 de la mañana todos los días haciendo una hora de cardio. Como 20 claras de huevo y 4 tazas de avena en el desayuno y luego voy a entrenar al gimnasio durante unas dos o tres horas.

«Luego, generalmente me gusta comer sushi para mi comida después del entrenamiento. Tengo 50 piezas de sashimi de atún y 4 tazones de arroz. Y luego, cada aproximadamente dos horas y media o tres, como entre 10 oz y 12 oz de carne de res, pollo y pescado cocidos, y entre 150 y 400 g de arroz”.

Sería interesante también conocer la rutina de Omos, aunque en su caso no destaca tanto por su físico sino por su tamaño, no parece alguien que dedique demasiado tiempo al gimnasio, no al menos en el sentido de construir su cuerpo como el propio Braun Strowman.

