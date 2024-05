Braun Strowman está tras bastidores en WWE RAW

«Así que el 1 de mayo me lesioné. Me operaron el 1 de junio, así que, recién tuve una tomografía computarizada en enero. Los huesos están muy cerca de fusionarse, así que, ahora tengo una placa de metal y cuatro tornillos en el cuello, pero eso no me detendrá. Realmente bien, muy bien. Me siento bien. Solo esperando a que el médico dé el visto bueno… Estamos casi ahí (en la recta final). Podía sentir la tensión en el aire». Braun Strowman compartía esta actualización sobre su recuperación hace unas semanas.

► ¿Braun Strowman vuelve?

Y parece que finalmente el proceso ha terminado. Según nos indican nuestros compañeros de PWInsider, «The Monster of All Monsters» se encuentra tras bastidores para el programa de esta noche de WWE RAW. A falta de que el programa de comienzo y su de o no su regreso podemos especular con lo más sencillo, que será nombrado en el Draft 2024 y no solo aparecerá en pantalla sino también hará acto de presencia. Puede que incluso entre en acción para recordar a todo el Universo WWE su poderío.

Además, él no es el único que está presente en el backstage. El mismo informe apunta al miembro del Salón de la Fama Booker T, así como también a Teddy Long y Madusa. En cuanto a luchadores, lo cual no sería tanta sorpresa, mencionan a AOP y Paul Ellering.

Faltan menos de dos horas para que el show de comienzo y ya puedes ir accediendo a la cobertura de SÚPER LUCHAS para conocer lo que se sabe oficialmente que deparará. Cabe mencionarse que será el último de la marca roja antes de Backlash: France, que está programado para llevarse a cabo el próximo sábado 4 de mayo.