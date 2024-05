Kevin Owens no descarta una lucha contra RVD

Kevin Owens ha tenido una carrera notable en la WWE, subiendo al ring con algunos de los nombres más importantes del negocio. Sus combates con estrellas como Rey Mysterio, John Cena, Randy Orton, The Undertaker, AJ Styles, Bryan Danielson y Stone Cold Steve Austin resaltan su posición como uno de los mejores de la industria. Sin embargo, el ex Campeón Universal aún tiene pendientes en su lista de deseos, y esto hace que los fanáticos se pregunten sobre posibles peleas de ensueño que podrían ocurrir en el futuro.

► Kevin Owens se ha enfrentado a varios ex ECW

Durante una entrevista reciente con WrestleSphere, el ex Campeón Universal Kevin Owens, habló sobre las leyendas de ECW con las que le hubiera encantado luchar durante su carrera. Comenzó expresando su agradecimiento por los originales de ECW con los que tuvo la oportunidad de trabajar durante sus días en la escena independiente, y recordó haber compartido el ring con Steve Corino, Rhino, Masato Tanaka y Tommy Dreamer.

Sin embargo, «The Prizefighter» mencionó que hay un oponente con el cual no ha tenido la oportunidad de enfrentar, Rob Van Dam, y dejó en claro que siente que no es demasiado tarde para que el combate se lleve a cabo.

«He tenido la suerte de haber tenido encuentros con muchos de esos muchachos. Pude estar en el ring con Steve Corino, quien se convirtió en mi mentor. Era mi favorito absoluto mientras crecía junto a Stone Cold y Shawn Michaels. Y luego, Rhyno, también pude estar en el ring con él, y amaba a Rhyno. Tengo que estar en el ring con Masato Tanaka, con Tommy Dreamer. Fue grandioso.»

“Rob Van Dam es probablemente un chico de ECW con el que no pude luchar y que me hubiera encantado luchar. Pero tal vez no sea demasiado tarde. ¿Quién sabe?»

RVD aún sigue luchando en la escena grande, específicamente en AEW, y recientemente puso en duda de que alguna vez vuelva a la WWE como después de que Triple H se hiciera cargo. En todo caso, solo el tiempo dirá si ambos pueden coincidir algún día en el ring.