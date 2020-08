Braun Strowman dejó otro mensaje para Bray Wyatt

El Campeón Universal WWE Braun Strowman reveló un nuevo aspecto en la última edición de SmackDown y no solo nos referimos a su look. El Monstruo entre hombres atacó a Alexa Bliss cuando esta intentaba, sin éxito, hacerlo entrar en razón, y tras arrojar a la ex campeona contra la lona, las luces se apagaron y Strowman apareció en la pantalla gigante con riéndose de una forma macabra, confirmando un cambio a rudo en el proceso.

Está claro como el día que Braun Strowman ha cambiado mucho desde que Bray Wyatt lo arrastró al pantano en Extreme Rules, y el Campeón Universal WWE lo confirmó en su cuenta de Twitter, dirigiéndole un nuevo mensaje para Bray Wyatt.

Strowman dijo que antes de que Wyatt lo llevara al pantano, era un "pequeño travieso", pero se convirtió en algo increíblemente siniestro y de pesadilla después de que salió arrastrándose de él, y al menos así lo ha demostrado en estas últimas dos semanas.

Before you pulled me into that swamp, I might have been a little naughty, but after i crawled out, I became something much, much worse. The stuff nightmares are made of!!!!!!

— Braun Strowman (@BraunStrowman) August 15, 2020