Si Braun Strowman rompió con The Big Show el cuadrilátero de WWE durante un combate cuando le aplicó un súplex desde la tercera cuerda, ¿qué podría pasar si el mismo «Monstruo entre Monstruos» hace un moonsault? Hasta ahora, diríamos que nunca lo sabremos. Pero él dice que podría hacerlo en el momento adecuado en su reciente entrevista con Shakiel Mahjouri de CBS Sports.

Para ver una y otra y otra y otra vez, que final nos regalaron el Big Show y Braun Strowman, el ring no soportó #RAW pic.twitter.com/qGZGwE4nAs — Kevma 🐇 (@K3VMA) April 18, 2017

► Braun Strowman podría hacer un moonsault

«Por mucho que me duela en el corazón el estereotipo de ser un tipo más grande que me han dado cosas en la vida o que ‘fee-fi-fo-fum’ mi camino a través de la vida, triturando a los hijos de las personas para hacer mi pan, hay más que eso. Parezco este gran monstruo imponente y aterrador, pero al final del día, soy un ser humano apasionado, cariñoso, amoroso y elocuente. Quiero ser capaz no solo de retratar eso, el aspecto monstruoso de las cosas, sino que quiero mostrarle al mundo que hay más de lo que parece, no juzgues un libro por su portada.

«No solo con gente grande, sino con cualquier condición social. Algunas personas son rápidas en que cuando ven a alguien, automáticamente tienen esta opinión estereotipada de lo que esa persona va a ser. Me encanta la oportunidad de romper estos estereotipos y mostrarle al mundo que hay más en mí de lo que parece.

«En cuanto a la actuación, me gusta poder salir y hacer cosas como un gran hombre que nadie ha visto antes. No me doy palmaditas en la espalda muy a menudo [comillas en el aire y un guiño], pero no hay nadie más como yo en la tierra. Soy un firme creyente de que, si los hubiera, ya los habrían encontrado.

“Siempre bromeo, puedo hacer uno [un moonsault], no es un problema, pero no es una cuestión de poder hacer uno, es una cuestión de hacerlo en el momento adecuado”.