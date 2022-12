Braun Strowman: «Soy una especie en extinción»

Braun Strowman volvió a WWE de manera tan inesperada como se fue y no piensa desaprovechar esta nueva oportunidad en la cima de la lucha libre profesional. Quiere continuar con el legado de los hombres grandes de los encordados que no abundan pero que han dejado tanta huella en la industria. El «Monstruo entre Monstruos» señala a algunos de ellos en su reciente entrevista con Shakiel Mahjouri de CBS Sports. En la que también dice ser una especie en extinción. No menciona a Omos, lo cual es comprensible porque mira más al pasado que al presente.

► Braun Strowman, una especie en extinción

“Al final del día, mucho de eso surge de la pregunta ¿con quién podría luchar si pudiera luchar con cualquiera de todos los tiempos?, y es la misma respuesta cada vez: André el Gigante. André el Gigante es entretenimiento deportivo, él es la razón por la cual esta industria es lo que es, y es una industria global y de renombre mundial. Cuando hablas de WWE, no puedes mencionar esta empresa sin decir Andre The Giant. Desde él hasta Big Show, Kane, Undertaker, Mark Henry, todos estos otros hombres gigantes que han ido y venido, soy uno de los pocos de una raza en extinción. En mi mente, sigo con una tradición y un legado que se está desvaneciendo«.

Strowman aún tiene mucho por lograr como Superestrella de WWE, a pesar de que ya ha tenido unos cuantos éxitos en los años en que estuvo trabajando en la compañía. Pero al mismo tiempo todavía es pronto para compararlo con los luhcadores que señala. Quizá nunca lo consiga. Hablamos de los más grandes de todos los tiempos.