AJ Styles está fuera de acción indefinidamente debido a una lesión en el hombro que sufrió durante la campal varonil de Royal Rumble después de caer mal tras una lanza de Edge. Styles explicó luego que Edge no tuvo ninguna culpa en aquella desafortunada maniobra.

► Booker T y el costo de perderse Wrestlemania

En su Podcast Hall of Fame, Booker T y Brad Gilmore comentaron sobre la desafortunada lesión de AJ Styles:

«Te diré: AJ es uno de esos muchachos que ha sido muy duradero a lo largo de su carrera. Ha sido uno de esos muchachos que ha podido salir y desempeñarse a un nivel muy alto y aún mantener la capacidad de no lastimarse, hasta el punto en que tuvo que quitarse una cantidad considerable de tiempo o algo así. Definitivamente va a ser triste tener a AJ en el estante porque es uno de mis muchachos que amo. Si voy a ver el programa, AJ Styles es un tipo que puedo ver todas y cada una de las veces porque es tan bueno, es fenomenal».

Gilmore habló sobre las repercusiones que podrían surgir de la lesión de Styles, que podría implicar perderse WrestleMania, aunque Styles ha dicho que volverá para WrestleMania 36. Booker T habló sobre el costo de perderse WrestleMania, a nivel financiero

«Te lo diré ahora: si estás sentado en el estante y estás pensando en un WrestleMania, es casi como una especie de intervención divina; quieres ir a buscar un médico brujo, cualquier cosa para tratar de estar en WrestleMania, ya que representa un gran cheque. Es un gran cheque, especialmente si te encuentras cerca del evento estelar trabajando con una de las principales estrellas«.

Gilmore le preguntó a Booker T sobre cómo Styles debería abordar su lesión. WrestleMania 36 está a solo dos meses de distancia, y Gilmore expresó su preocupación de que Styles podría intentar regresar demasiado pronto a costa de sufrir una nueva lesión en el futuro. Booker T habló por experiencia personal sobre la lesión de rodilla que sufrió y la falta de rehabilitación que tuvo.

«Definitivamente podría. Recuerdo que con mi lesión en la rodilla, dije: ‘No voy a rehabilitarme. Déjame hacer esto. Voy a ir al gimnasio, subirme a una cinta de correr’. No me estaba empujando. Estaba literalmente en la bicicleta y tan pronto como me bajo, estaba comiendo sándwiches de helado. Regresé y me volví a lesionar la rodilla. Estuve en el estante durante seis meses».

Booker T también reflexionó sobre cómo AJ Styles ha tenido éxito en la WWE, especialmente después de permanecer con TNA durante un largo periodo de tiempo.