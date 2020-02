Super ShowDown 2020 está programado para el 27 de febrero de 2020 en Arabia Saudita. El cartel va tomando forma, y luego del reciente Friday Night SmackDown, tenemos hasta el momento cuatro luchas confirmadas, donde tres de ellas tienen algún título en juego.

► Se podrían añadir más luchas al cartel de Super ShowDown 2020

A falta de dos semanas y media para que se lleve a cabo Super ShowDown 2020, podemos inferir que aún hay tiempo para desarrollar rivalidades y que más luchas puedan ser agregadas a su cartel.

Antes de poder analizar, recordamos el cartel con las luchas confirmadas para Super ShowDown 2020 hasta el momento:

LUCHA POR EL CAMPEONATO WWE

Brock Lesnar (c) vs. Ricochet

LUCHA POR EL CAMPEONATO UNIVERSAL WWE

Bray Wyatt (c) vs. Goldberg

LUCHA EN JAULA DE ACERO

Roman Reigns vs. King Corbin

LUCHA POR EL CAMPEONATO DE PAREJAS SMACKDOWN

The New Day (c) vs. John Morrison

Recordemos además que, en los eventos que se llevan a cabo en Arabia Saudita tendremos ausencias que son casi obligatorias, como la de Daniel Bryan y Kevin Owens, que se autoexcluyeron; Sami Zayn por su ascendencia siria, así como de todo el elenco femenil por las políticas del país árabe; no obstante, podríamos tener alguna excepción tal como ocurrió en Crown Jewel 2019 cuando Natalya y Lacey Evans disputaron un combate allá.

Lo anterior implica que, a pesar de que Carmella se ganó el derecho a una lucha titular contra Bayley, no se ha confirmado en qué evento se dará, y con Elimination Chamber 2020 a la vuelta de la esquina, el escenario probable sea que el combate entre ambas se de en aquel PPV.

Ahora, respecto a las demás luchas que podrían darse, tengamos en cuenta que solo hay una lucha confirmada en la marca Raw, por lo que es muy posible que se añadan otras, teniendo en cuenta que Seth Rollins, Samoa Joe y Drew McIntyre deben avanzar en sus respectivas historias.

En cuanto a los campeonatos secundarios que faltan por programarse, es muy poco probable la defensa del Campeonato de los Estados Unidos debido a la suspensión de Andrade, aunque sí podría programarse una lucha para definir al retador número uno a dicho título.

El Campeonato Intercontinental sí podría defenderse, a pesar de la ausencia de Zayn (lo cual podría explicar la inclusión de The Revival el viernes pasado). Mientras tanto, el Campeonato de parejas Raw podría ser otro que no vaya a defenderse, considerando que Kevin Owens no participaría en el PPV, lo que dejaría un escenario listo para que Seth Rollins le haga frente a Samoa Joe, dejando la lucha titular para Elimination Chamber.

Las batallas campales son comunes en los espectáculos de Arabia Saudita. Por ejemplo, Super ShowDown en 2019 tuvo una gran batalla de 51 hombres, que fue ganada por Mansoor. Del mismo modo, Crown Jewel 2019 también tuvo una batalla campal de 20 hombres para decidir el contendiente número uno para el Campeonato de los Estados Unidos que poseía AJ Styles en ese momento. Aunque la compañía aún no ha anunciado batalla campal alguna, no debemos descartar esa opción.

De acuerdo a lo analizado, y por cómo se han venido desarrollando las rivalidades hasta el momento, las posibles luchas que podrían añadirse al cartel de Super ShowDown 2020 son las siguientes:

LUCHA POR EL CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE:

Braun Strowman (c) vs. Shinsuke Nakamura

RETADOR NÚMERO UNO AL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE:

Angel Garza vs. Humberto Carrillo

Samoa Joe vs. Seth Rollins

The Viking Raiders vs. AOP

BATALLA CAMPAL VARONIL:

Cantidad y contendientes por definir

Aparición de Hulk Hogan