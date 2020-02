Oscars 2020: 5 luchadores basados en personajes de películas

¡Es la noche de los Oscar 2020! Y con el permiso de nuestros compañeros de Cine3, que seguirán la cobertura minuto a minuto y analizarán lo que haya que analizar, desde Súper Luchas nos sumaremos también a la fiesta, presentando a los 5 luchadores basados en personajes de películas (y series). Así que acompáñennos en este viaje en el que mezclaremos el mundo de la industria cinematográfica y el de la lucha libre.

La siguiente es la versión escrita del video de Cuadrilátero sobre los 5 LUCHADORES Basados en PERSONAJES de CINE y TELEVISIÓN.

¿Por qué Vince McMahon no tiene idea de la existencia de las más grandes producciones del cine? ¿Cuál fue la primera inspiración de la pantalla grande llevada a la lucha libre? ¿Qué leyendas de WWE estuvieron basadas en los asesinos Freddy Krueger, Hannibal Lecter y Michael Myers? ¿Por qué se decidió dar forma a Kane en 1997? ¿Cuál fue la razón por la que «The Joker» nunca fue reconocido como tal en la lucha libre?

Dale play para enterarte de todas estas curiosidades y muchos otros datos de los que no estabas enterado:

¡Ayúdanos a seguir entreteniéndote e informándote dándole click al banner de «SUSCRÍBETE» y dale a la campanita para no perderte de nuestros últimos videos!





► Razor Ramon – Tony Montana (Scarface)

Es una similitud de la que cualquiera que haya visto la película de 1983 puede percatarse, resaltando desde el acento hasta su físico. Hasta la más célebre frase de Razor Ramon, «say hello to The Bad Guy», se una mezcla de dos citas de Montana: «Say hello to my little friend» y «Say goodnight to the bad guy». Como curiosidad, acotar que Vince McMahon aparentemente no tenía idea de la existencia de Scarface, pues, y esto dicho por ex directivos, nadie más que él vive en una burbuja que no va más allá de WWE.

► Road Warriors – Wez (Mad Max: The Road Warrior)

Mad Max fue una cinta que revolucionó la industria del cine en 1979. En un mundo apocalíptico que derivó en personajes extraños que rayaban la locura y nadie estaba seguro, Wez representaba a uno de los principales antagonistas para el Max Rockatansky de Mel Gibson. Con una peculiar forma de actuar y un todavía más llamativo atuendo, sería replicado por Animal y Hawk a comienzos de los 80, siendo los primeros en llevar personajes de la pantalla grande a la lucha libre.

► Kane – Michael Myers (Halloween)

Kane nació en 1997 ante la sequía de rivales para el Undertaker. De modo que los altos mandos se pusieron creativos y dieron vida al hermano del «Hombre Muerto”. Jim Cornette fue quien desarrolló a su personaje, y en un encuentro con aficionados para Inside the Ropes, confesó que tomó inspiración del asesino Michael Myers del film Halloween, con la cabeza puesta en hacer de Kane un monstruo sin emociones ni remordimientos debajo de su máscara, alguien totalmente inhumano y temido por todos.

► Aces & Eights (Sons of Anarchy)

Los Aces & Eights son uno de los grupos más populares de los últimos años, siendo quizá protagonistas de la última gran época de TNA, hoy Impact Wrestling. Ese “¿Do you know who I am?” de Bully Ray y su espléndido trabajo como heel lo condujeron a agrandar su legado, ya de por sí inmenso con los Dudley Boyz. La banda de motoqueros rebeldes, chaquetas idénticas de por medio, fue una imagen extraída de la popular serie terminada en 2014.

► Doink «The Clown» – Pennywise (It)

Antes de que Stephen King tuviera la brillante idea de convertirles en la pesadilla de todo niño, la imagen del payaso era la de un personaje inocente y chistoso. Pero con el éxito de It, la WWF vio la oportunidad dorada de trasladar esa presencia demoníaca a su producto, mandando a su propio payaso diabólico a escena. Aunque a decir verdad, Doink tenía más semejanzas físicas a John Wayne Gayce que al Pennywise del novelista.

► MENCIONES ESPECIALES

Vale hacer una mención especial a Sam Shaw como Dexter, Jesse y Festus como George y Lenny de Of Mice And Men, Waylon Mercy como Max Crady de Cape Fear, Mankind como Hannibal Lecter en El Silencio de los Inocentes, Chainsaw Charlie como Freddy Kruger, ó The Dudley Boyz como los Hanson Brothers de Slap Shot. Ahora sí, el primer puesto:

► Sting (The Crow/Joker)

Nada mal le iba al «Surfer Sting» como el chico bueno rubio héroe de todos los niños, pero podemos garantizarles que bajo esa faceta nunca hubiera ido tan lejos como con el lado oscuro que más famoso le hizo: The Crow. Las similitudes saltan a simple vista: fue en WCW donde esa transición tuvo lugar, y el personaje, claramente extraído de «El Cuervo», película de 1994 protagonizada por Bradon Lee, hijo de Bruce Lee, quien de hecho falleció en el rodaje de la misma al recibir un disparo real cuando se suponía que debía ser ficticio.

Bajo aquella renovación, Sting encontró sus más grandes éxitos, mas ya siendo una leyenda consolidada, quiso experimentar un lavado de cara durante su etapa en TNA. En 2011, fue envidia de todos al ponerse en la piel del “Insane Icon”, una suerte de Joker basada en la interpretación de Heath Ledger en The Dark Night; comportamiento psicópata, nuevo maquillaje y risas incluidas. Por supuesto que no fue reconocido como el aclamado villano de DC debido a cuestiones legales, pero aquel periodo de su carrera quedó en el recuerdo colectivo como el del “Joker Sting”.

Si te gustó este artículo y quieres más similares, ¡ayúdanos a seguir entreteniéndote e informándote dándole click al banner de «SUSCRÍBETE» y dale a la campanita para no perderte de nuestros últimos tops!