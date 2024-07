Booker T también cree que Jey Uso merece más en WWE

Ya son dos miembros del Salón de la Fama de la WWElos que consideran que «Main Event» Jey Uso tiene que recibir todavía más impulso. Anteriormente, su padre, Rikishi, comentaba:

«Finalmente, después de más de 17 años, sangre, sudor y lágrimas, lo dio todo, su mente, cuerpo y alma. ¿No pensarías, después de todos estos años, finalmente coronarlo y hacer que se lo gane, porque seguro que se lo ganó, coronarlo como Campeón Intercontinental o cualquier otro campeonato que tengan? Creo que se lo merece, ya sea que sea mi hijo o no. ¿Queremos mirar el estado? Miremos los números. Cada vez que enciendo mis redes sociales para publicar algo, llega WWE Shop. ¿Qué veo? Yeet. ¿Qué veo? Yeet esto, Yeet aquello».

► Booker T de Jey Uso

Y ahora recogemos las recientes declaraciones del también comentarista de NXT Booker T sobre qué debe seguir para el ex The Bloodline en su pódcast, The Hall of Fame:

«Por supuesto, tiene que suceder. Ellos (The Usos) son uno de los equipos de parejas más condecorados de todos los tiempos. Les dije a esos chicos que eso iba a pasar. Jey en este momento está súper caliente, así que tienes que impulsarlo tarde o temprano. Jey es un tipo que definitivamente podría ser el campeón mundial algún día, por la forma en que la gente lo está viendo ahora mismo, así que creo que para capitalizar eso, tienes que ponerle el título tarde o temprano porque está muy caliente en este momento«.

¿Estás de acuerdo con Rikishi y Booker T?