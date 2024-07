Booker T se negó a cortarse el cabello en la WWE

El miembro del Salón de la Fama de WWE Booker T recuerda la vez que canceló una lucha cabellera contra cabellera por negarse a cortarse el cabello. Nos referimos a su combate con Edge en WrestleMania X8 cuyo ganador, «The Rated-R Superstar», obtuvo la oportunidad de ser el rostro de una marca de champú japonés.

► Booker T vs. Edge en WrestleMania X8

«Fue una situación en la que tuvimos que tomar una decisión porque el combate originalmente iba a ser un combate de cabellera. La idea era que yo me cortara el pelo o que Edge se cortara el suyo. Así fue como nos lo plantearon al principio, al menos a mí. No sé si se lo propusieron también a Edge, pero a mí sí. Lo primero que dije fue: ‘¿Edge va a cortarse el pelo? Porque yo no pienso cortarme el mío’.»

«Había dejado crecer mis rastas y me había encariñado mucho con ellas. En ese momento, no habría aceptado cortarme el pelo por nada. No habría habido suficiente compensación para mí. No podrían simplemente ordenarme que lo hiciera, así que esa idea se descartó. Luego surgió la idea del comercial de champú, ya que Edge tampoco quería cortarse el pelo. A pesar de todo, fue un momento memorable. Mirando hacia atrás, fue genial trabajar con Edge más que cualquier otra cosa«, le explica el veterano a Chris Van Vliet.

Un par de años atrás, WrestleZone le preguntó a Booker T si alguna vez intentó hacer una campaña publicitaria con un champú:

«Es algo en lo que pensé por un momento, especialmente porque tengo el cabello largo. Fue una locura, la mayoría de los chicos blancos en ese entonces tenían el pelo largo y yo lo tenía corto, y ahora ellos están calvos y yo tengo el pelo largo. [risas] Así que es algo en lo que pensé, pero ese fue un momento de WrestleMania para mí, con Edge. Pero te diré, entre bastidores, creo que no tomé esa lucha tan en serio como debería haberlo hecho debido a lo que estábamos disputando.

«No pensé en eso, con Edge, podría haber sido mi momento de WrestleMania. Creo que Edge estaba más preocupado por hacer el Spinaroonie que cualquier otra cosa, así que practicó todo el día y no pudo hacerlo. Tenía morados por todo el cuerpo por los moretones que se hizo intentando hacer el Spinaroonie todo el día. Pero recuerdo ese momento como algo grandioso, y fue en su ciudad natal.»