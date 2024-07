«Main Event» Jey Uso está contento de los problemas que Rhea Ripley está teniendo con Dominik Mysterio en WWE en relación a Liv Morgan, la Campeona Mundial. Durante el episodio de Raw del 15 de julio, el samoano venció a «Dirty Dom» debido a una distracción de «Mami», quien acordó con la dueña de título enfrentarse en SummerSlam. Al término del programa, el ex integrante de The Bloodline envió un mensaje a la miembro de The Judgment Day.

► Jey Uso a Rhea Ripley

«Quiero decir, ambos pensamientos coinciden al mismo tiempo. Pero tener una victoria en Mon-Jey Night Raw se siente un poco diferente. No sé qué está pasando [con Morgan y Mysterio]. No sé si hay un triángulo amoroso.

«Creo que Rhea se merece algo mejor. Si necesitas un hombro en el que llorar, habla con tu Uce. ¿Sabes lo que digo? Podemos tomárnoslo con calma. Ir a Waffle House. Probablemente nunca hayas estado en Waffle House, pero necesitas venir por aquí, Rhea. Es un poco barato, pero es bueno. La calidad es buena. Ella parece alguien que comería diez claras de huevo y un pollo, pero yo soy de vida de triple hash-brown, Uce. Doble waffle, galleta con chispas de chocolate, Uce. Nos llevaremos muy bien, Rhea. [Hace el gesto de llamar por teléfono] ¿Sabes lo que digo? ¿Sabes lo que digo, Rhea? Sé que esto está en WWE.com, y lo vas a ver, estará en Twitter, Instagram, lo que sea. Lo vas a ver, pero sí, cuando estés lista. Tenemos que estar en el sur, porque no hay Waffle House en todas partes. Yeet».