Booker T se disculpa: «Dolph Ziggler no es sobrevalorado»

Recientemente, en su video podcast The Hall of Fame, Booker T habló de Nic Nemeth tras su llegada a TNA Wrestling. Y recordó cómo los fans se le vinieron encima cuando habló mal de él. Esto, debido a estos comentarios, pues Ziggler es reconocido por todos los luchadores y fans de la industria como uno de los mejores.

Tras todos estos comentarios negativos, Booker T se disculpó y aclaró su posición, diciendo que, en realidad, estaba en personaje cuando dijo lo de Ziggler. Y lo destacó como uno de los mejores del mundo. Esto fue lo que dijo:

► Booker T asegura que Dolph Ziggler es uno de los mejores luchadores del mundo

«Un día, en un Kickoff de un evento premium de WWE, dije algo así como negativo en contra de Ziggler. Pero lo que pasa cuando estoy en el Kickoff es que… ¡Estoy trabajando, estoy en modo chamba!

«Dije: ‘Dolph Ziggler va a mirar hacia atrás en su carrera y se dará cuenta de cuántos momentos se perdió porque siempre quería robarse el show, todas las victorias de campeonato, todo eso porque quería robarse el show’.

«¡Ay, me dieron con todo en Twitter por decir eso! Jaja, hermano, estoy trabajando, soy un personaje aquí. Pero no, en serio, Ziggler no está subestimado. Él es verdaderamente uno de los que lo hizo de la mejor manera, es verdaderamente uno de los grandes de todos los tiempos».