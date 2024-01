Booker T quiere ver a Trinity de vuelta en WWE

Han pasado ya nueve meses desde que Trinity fue contratada por TNA, donde se ha sentido bastante bien, resaltando que allí se siente verdaderamente valorada, e incluso logrando el Campeonato Knockouts en poco tiempo, aunque lo perdió el pasado fin de semana ante Jordynne Grace en Hard to Kill, lo que supondría la antesala de una probable salida de la renombrada compañía.

► Trinity podría regresar a WWE muy pronto

La ex campeona de TNA Knockouts, Trinity, parece lista para ingresar al concurrido grupo de agencia libre en las próximas semanas, aunque de momento sigue bajo contrato con TNA. Dicho esto, no cesan los rumores en torno a una posible reaparición en el próximo Royal Rumble, evento que se llevará a cabo en menos de dos semanas.

En el momento de la salida de Trinity y Mercedes Mone de la WWE el año pasado, el miembro del Salón de la Fama de la WWE, Booker T, no era fanático de su proceder, llegando incluso a decir que rompieron la tradición. A pesar de eso, en el último episodio de su podcast The Hall of Fame, el dos veces miembro del Salón de la Fama WWE reveló que estaría encantado si Trinity volviera a unirse a la empresa.

«Me encantaría ver a Trinity de regreso en la WWE. Odiaba ver la forma en que se fue, por supuesto. Mucha gente… dije lo que dije cuando ella se fue. Simplemente no sentí que debería haberse ido. Pensé que estaba en una gran posición. Una cosa acerca de este negocio es que es fluido, y tienes que ser capaz de entender… que es fluido. Si ella regresa a la WWE, estoy más que entusiasmado, porque la cuestión es que ella Encajaría con todos.

«Y también… poder salir, demostrar su valía, al mismo tiempo no esperar en casa una llamada telefónica, mantenerse en forma, ¿sabes a qué me refiero? No te preparas, permaneces preparado». , y creo que está lista para este momento. Y creo que si regresa, creo que sería un gran problema. Creo que sería un gran problema que antes de irse».