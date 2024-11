Booker T: «¿Luchar con Trick Williams? Es un sueño»

¿Podría indicarse en esta ocasión eso de «cuidado con los que deseas»? No hace mucho, Trick Williams, el actual Campeón NXT, decía querer sacar del retiro a Booker T:

«Ya le pregunté a Booker: ‘¿Podemos hacerlo una vez?’. Todavía puede hacerlo. Está en el gimnasio todo el tiempo. No ha bajado el ritmo ni un poco. Depende de él. Si podemos hacer que suceda. Estoy dispuesto. Me jugaré el título».

► ¿Booker T vs. Trick Williams?

Y ahora el no solo miembro del Salón de la Fama de WWE o comentarista de NXT sino también mentor del luchador se muestra abierto a esa posibilidad en Hall of Fame:

“Me encantaría salir ahí y darle una lección a Trick Williams, solo para mostrarle la verdadera técnica y el arte, el flujo de estar ahí fuera. La cosa es que él tiene mucho flow en este momento. Tiene mucho ritmo. Pero hay algunas cosas en las que tendremos que trabajar. Entrar al ring con Trick definitivamente sería uno de esos combates que son un sueño hecho realidad”.

La última vez que «The Book» entró al cuadrilátero fue hace casi dos años cuando participó en el Royal Rumble 2023. En 2022 tuvo un combate de equipos y en 2019 un mano a mano, ambos en su escuela, Reality of Wrestling. En realidad, el veterano se retiró en 2012 y desde entonces solo ha tenido seis luchas.

Pero, ¿realmente es posible que vuelva? Según sus palabras, parece que sí. Por otro lado, recientemente decía que le daría miedo hacer su Spinaroonie:

«Hoy en día, la gente me pregunta, ‘Oye, ¿aún puedes hacer el Spinaroonie?’ Yo les digo, ‘Sí, puedo. Pero eso requiere un calentamiento de tres o cuatro horas.’ Me estiro, tengo que asegurarme de ajustar esta cadera, ajustar la otra, hacer algo de DDP Yoga. Es todo un proceso«, añade riendo. «Me da miedo intentarlo ahora. Me preocupa que si lo intento, algo se rompa.»

Booker T as a surprise in the 2023 men’s #WWE #RoyalRumble pic.twitter.com/lDAeUMJ3Kj — NoDQ.com: WWE and AEW news (@nodqdotcom) January 29, 2023