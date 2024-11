Entre ROH, PWG, TNA, NWA, NJPW o MLW, Low Ki tuvo una breve carrera de dos años en WWE (2008-2010). Bajo el nombre de Kaval, fue el ganador de la segunda temporada de NXT cuando la marca era un concurso, lo que lo llevó a una oportunidad por el Campeonato Intercontinental entonces en manos de Dolph Ziggler en Survivor Series, que fue lo mejor que hizo no mucho antes de que fuera despedido. Tuvo bastante presencia en poco tiempo pero no consiguió consolidarse.

► Un clon malvado y una gran lucha

¿Quizá lo hubiera hecho de haberse realizado la idea que revela ahora? Nunca se sabe. Pero podría haber sido interesante que así fuera. Hablando en Thats Wrestling!, el veterano cuenta que propuso a la compañía ser un clon malvado de Rey Mysterio y que ambos se enfrentaran en WrestleMania.

«Intenté aprovechar al máximo cada oportunidad que tuve en WWE, cada combate después de ganar NXT. Siempre volvía con una idea de por dónde seguir, e incorporaba todo lo que habían intentado usar conmigo. Me hicieron perder todos mis combates. Me tenían en combates desechables que no tenían el potencial de llevarme a ningún sitio. Eran básicos, así que seguía teniendo luchas decentes con todo el mundo, pero no destacaba.

«Así que cada una que tuve en SmackDown, la escribí en un papel y lo documenté todo con el fin de utilizar todo lo que me lanzaron para desarrollarme de cara a Survivor Series. Luego, desde Survivor Series hasta WrestleMania, donde acabaría haciendo que despidieran a Rey Mysterio y acabaría convirtiéndome en un mal clon de Rey Mysterio. Habría llevado a Rey Mysterio contra Rey Mysterio en WrestleMania, máscara contra máscara, porque puedo igualarle en casi todo lo que hace físicamente. Así que en realidad volví con mejores ideas que el propio equipo de guionistas.

«Rey en realidad organizó una conferencia telefónica entre él, yo y Michael Hayes. Hice mi propuesta con toda la información que había recopilado de todo el mundo, desde John Morrison hasta Alberto Del Río, para conseguir el efecto dramático que pudiera explicar por qué me junté con Del Río para atacar a Rey y hacer que lo despidieran, lo que en última instancia llevó a la verdad de por qué todo esto ha sucedido. Michael Hayes dijo: ‘Wow, eso estuvo realmente bien pensado. Gracias por hacerlo’.

«Había potencial para una lucha de dinero Rey vs Rey. Yo perdía la máscara en WrestleMania y ¿ahora quién era? Kaval o Low Ki. Low Ki habría encajado mejor en cuanto a ‘mi*rda, es él.’ Habríamos tenido kilometraje con Low Ki, como un heel, frente a Rey Mysterio como un babyface, y seguir con esa historia por otro año».