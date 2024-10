Booker T: «Me da miedo hacer hoy el Spinaroonie…»

Durante muchos años, el miembro del Salón de la Fama de WWE Booker T estuvo haciendo las delicias de los fanáticos, entre otras cosas, usando el Spinaroonie antes de un gran movimiento o para celebrar una victoria o simplemente elevar un segmento.

Booker T convinces The Rock to do a Spinaroonie 🤣 pic.twitter.com/7FlxqDvV1y — 2000’s WWE (@2000s_WWE) October 7, 2024

► El Spinaroonie es cosa del pasado

Pero hace tiempo que no se le ve hacerlo y parece que el último ya lo hizo, como deja ver en una reciente sesión de preguntas y respuestas en Patreon en la que comparte que le daría miedo llevarlo a cabo en el presente:

«Torque (fuerza necesaria para un giro). Tienes que tener en cuenta ese torque. Y también la fuerza centrífuga», bromea. También menciona que la última vez que hizo el movimiento fue en el Royal Rumble 2023, donde apareció como participante sorpresa. «Hoy en día, la gente me pregunta, ‘Oye, ¿aún puedes hacer el Spinaroonie?’ Yo les digo, ‘Sí, puedo. Pero eso requiere un calentamiento de tres o cuatro horas.’ Me estiro, tengo que asegurarme de ajustar esta cadera, ajustar la otra, hacer algo de DDP Yoga. Es todo un proceso«, añade riendo. «Me da miedo intentarlo ahora. Me preocupa que si lo intento, algo se rompa.»

King Booker giving us a spinaroonie! #SDLive pic.twitter.com/R4YUwuvPmT — Just Talk Wrestling (@JustTalkWrestle) August 29, 2018

► Undertaker nunca hizo el Spinaroonie

Hablando del popular movimiento, nos acordamos de que a principios de año Undertaker recordaba que él nunca lo hizo apuntando que en 2002, Vince McMahon, Triple H o The Rock intentaron que lo hiciera. Entonces, El Enterrador revelaba que años después el ex mandamás seguía hablando de ello.

«Surge bastante seguido. Le molesta. Solo diré esto: me ha jugado muchas bromas, y me las ha hecho muy buenas, pero nunca logró que yo hiciera el Spinaroonie. Esa es la única carta que tengo sobre él. Tan ridículo como suene, eso le fastidia. Quiero decir, él es el jefe, ¿verdad? Siempre consigue lo que quiere, y el hecho de que no logró que yo hiciera el Spinaroonie… creo que se queda despierto por las noches pensando en eso. Como, ‘No logré que lo hiciera,’ y fue un gran intento.»

Vince doing the Spinaroonie while Booker T and Undertaker watch😂 pic.twitter.com/1fIBExawgM — Pav (@WrestlinGifs) November 12, 2017