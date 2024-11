Kurt Angle está decepcionado con que WWE no renovara el contrato de Baron Corbin. No solo con la situación en sí misma sino con cómo su verdugo en el último combate de su carrera en WrestleMania 35 fue manejado desde sus tiempos como «King of the Ring». La verdad es que, salvo algunos momentos interesante, no tuvo éxito ni como «Happy Corbin», «Sad Corbin», o «The Mayor of Jackpot City».

► La salida de Baron Corbin de WWE

“Baron, creo que está subestimado. Creo que es una pena… empezaron a utilizarlo de la manera en que debían, me hicieron perder contra él, lo cual me pareció bien porque era mi última lucha y obviamente pierdes tu última lucha cuando te retiras. Después de eso, Baron ganó King of the Ring, y luego no pasó nada más con él. Es un poco decepcionante saber que venció a una leyenda en WrestleMania, en la última lucha de la leyenda, y que realmente no hicieron mucho con él después de eso. Para mí, es como si lo hubiera hecho para nada. No es un ‘al diablo con Angle’, pero es algo así [risas].

«Pensé que iban a apostar por el chico, que lo convertirían en uno de los grandes, y él iba en ese camino. Creo que le cambiaron el personaje un par de veces, creo que fue ‘Happy Corbin’ y luego otra cosa. No sé si encontraron algo que realmente funcionara para él, y tal vez por eso lo dejaron ir, porque no pudieron encontrar un personaje adecuado. Pero, Baron tiene una gran personalidad, no necesitaba un personaje; podía ser él mismo y ya era entretenido así. Me decepcionó un poco que no hicieran mucho con él y luego lo dejaran ir», expresa el miembro del Salón de la Fama en WrestleZone.

