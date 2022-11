La rivalidad entre Bobby Lashley y Brock Lesnar comenzó durante la temporada de Royal Rumble 2022, y tuvo su segunda entrega en Crown Jewel el pasado fin de semana, donde ambos combatieron a gran intensidad, pero con un final que fue bastante criticado luego de que Lesnar de alguna manera consiguiera el toque de espaldas cuando estaba siendo dominado por el «Todopoderoso».

► Bobby Lashley ya piensa en su tercer combate contra Brock Lesnar

En el reciente episodio de WWE The Bump, Bobby Lashley habló sobre sus frustraciones con el resultado del combate en Crown Jewel, aunque destacó que Brock Lesnar obtuvo su merecido. «The All Mighty» también reveló la idea de tener una estipulación interesante para un nuevo enfrentamiento contra The Beast Incarnate, con el cual podría concluir su rivalidad.

“Nunca antes le había faltado el respeto a Brock Lesnar, pero luego él viene al ring y trata de faltarme al respeto. Lo está haciendo personal. Y si lo hace personal… está bien, luchamos a un nivel diferente. Es por eso que en Crown Jewel no me importaba ganar el encuentro. Quería patearle el trasero y hacerle saber que no aprecio lo que ha estado haciendo todo este tiempo.»

“Lo ha estado haciendo personal todo el tiempo. Y si lo haces personal, es una pelea callejera. Entonces, la próxima vez que tengamos un combate, no creo que deba ser en el ring. Creo que deberíamos pelear afuera. Creo que deberíamos dejar que alguien tome una cámara y se encuentre con nosotros en la calle y vea cómo nos golpeamos unos a otros”.

En el reciente Monday Night Raw, Bobby Lashley andaba enfurecido por lo ocurrido en su combate contra Lesnar y sacó a relucir un lado más agresivo, atacando a Seth Rollins, Mustafa Ali y Austin Theory durante el programa, sin que pudiera disputar su combate por el Campeonato de los Estados Unidos luego de haber aceptado el reto abierto. habrá que ver qué es lo que sigue para The Almighty.