Dos luchas titulares para el próximo capítulo de NXT

Prepara WWE nuevo especial de NXT, titulado Deadline, de cara al 10 de diciembre, que viene a reemplazar a NXT WarGames, cuyo concepto ahora se trasladará al elenco principal como eje central de Survivor Series. Evento, que por cierto, compartirá jornada de emisión con ROH Final Battle y UFC 282.

Y hasta entonces, quién sabe si los estatus de Bron Breakker y Mandy Rose cambiarán. Porque sin ir más lejos, el miércoles que viene, el Campeón NXT y la Campeona NXT defenderán sus cetros ante Von Wagner y Alba Fyre, respectivamente.

Wagner atacó a Breakker la semana pasada luego del intento fallido de este de conquistar el Campeonato de Parejas NXT junto a Wes Lee, y anoche, se oficializó un duelo titular entre ambos. Wagner ya sabe lo que es competir por el magno cetro varonil de NXT, pues fue uno de los integrantes del Fatal 4-Way celebrado en el episodio del 14 de septiembre de 2021.

Mientras, Fyre gozará de nueva oportunidad contra Rose, como consecuencia de que la monarca conservara su oro gracias a la ayuda de Gigi Dolin y Jacy Jayne en Halloween Havoc. Desde entonces, Fyre ha ido deshaciéndose de las socias de Rose, a fin de asegurarse que su revancha sea un 1 vs. 1 limpio. En este caso, un «Last Woman Standing».

Shawn Michaels dijo que Halloween Havoc marcó el «renacimiento» de NXT, y quién sabe si esto implicará un nuevo panorama titular, teniendo en cuenta que Bron Breakker y Mandy Rose serán llamados más pronto o más tarde por Triple H para el elenco principal (en el caso de Rose, su retorno). Además, el siguiente miércoles, 22 de noviembre, Wes Lee defenderá el Campeonato Norteamericano frente a Carmelo Hayes.

Así luce el cartel del capítulo de NXT de la próxima semana.

.@bronbreakkerwwe defends the #NXTTitle against @WWEVonWagner next week on #WWENXT pic.twitter.com/v3fTt8rXHQ