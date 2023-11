Bobby Lashley aspira a entrenar a su hijo

Bobby Lashley es un dos veces campeón WWE, y aunque ha logrado hacerse un nombre en la industriasabe que pronto podría colgar sus botas para siempre. Sin embargo, su dedicación a formar la próxima generación de luchadores aficionados demuestra que su impacto en el deporte continuará mucho después de que su carrera como luchador llegue a su fin.

► Bobby Lashley sería entrenador de lucha cuando se retire

En un episodio reciente del podcast WWE After The Bell, el ex campeón WWE dio a conocer que su hijo se está sumergiendo en la lucha libre amateur y él está asumiendo el papel de su entrenador. The All Mighty stá poniendo el listón muy alto para su hijo, reconociendo la importancia de impulsar a los niños a alcanzar su potencial.

El hijo de Bobby Lashley tuvo la oportunidad de unirse a un programa de lucha de primer nivel en Colorado, pero con el traslado de la familia a Texas, ahora forma parte de una escuela con un fuerte enfoque en el atletismo, particularmente la lucha libre. Lashley está entusiasmado con esta oportunidad de entrenar, algo que estaba ansioso por hacer. Incluso mencionó que si dejara la WWE por cualquier otra cosa, ser entrenador de lucha libre en la escuela secundaria sería un sueño hecho realidad para él.

“No me importa mantener el listón muy alto para él (su hijo). Esto es lo que necesitamos como niños, eso es lo que necesitan los niños. Si no tienen esa barra, entonces simplemente flotan”.

“Si dejara la WWE por cualquier otra cosa, sería entrenador de lucha libre en una escuela secundaria. Sería un sueño para mí y estoy muy emocionado por ello. De hecho, hablé con el entrenador ayer porque era el primer día de práctica y el entrenador me dijo: nos encantaría tenerte, entra. Así que sí, seré entrenador de lucha libre amateur”.

Bobby Lashley todavía no tiene un retiro en el horizonte; de hecho, también busca incursionar en el boxeo, así sea para un solo combate. En todo caso, The All Mighty tiene bastante claro su futuro y seguramente hará lo mejor para guiar a su hijo.