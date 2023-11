El retiro de Bobby Lashley: «Lucho por diversión»

Corría el año 2005 cuando Bobby Lashley tuvo la primera lucha de su carrera profesional. Entonces, formaba parte del extinto territorio de desarrollo de WWE Ohio Valley Wrestling. El 5 de enero, debutó con el nombre de Blaster Lashley venciendo a Cliff Compton, mejor conocido como Domino, del exequipo Deuce & Domino. El 22 de septiembre hizo también su debut en SmackDown, venciendo a Simon Dean.

Casi dos décadas después, The Allmighty está trabajando en la marca azul, ahora dando inicio a una alianza con The Street Profits, y puede que también con B-FAB. Y toca que hablemos de su retiro. Por ello le preguntaron recientemente en WWE’s After The Bell y el veterano de las cuerdas puso en claro que no sucederá pronto.

► El retiro de Bobby Lashley

«No, sabes, les digo a mis compañeros de sparring, les digo a mis compañeros de entrenamiento, les digo a cualquiera que entrene conmigo que cuando vean que estoy perdiendo el ritmo o frenando, que simplemente me lo digan. Ves a muchos de esos chicos que pelean en la UFC y toman una pelea de más y casi se ven tristes, o ves a esos tipos subiendo al ring y simplemente no pueden moverse de la misma manera. No quiero ser ese tipo. Es como cuando Superman obtiene su kryptonita, lo ves desmoronarse y debilitarse, no necesito eso.

«Me coloqué financieramente en una posición muy, muy buena, donde no es por el dinero. Es por mi disfrute, realmente me encanta salir allí frente a la multitud y estar frente a los fanáticos y cosas así. Realmente me gusta algunos de los chicos con los que trabajo, son algunos de mis amigos más cercanos y solo hablamos y salimos en la TV, pero aún así, es una amistad y un vínculo que valoro».