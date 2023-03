AR Fox está trabajando en AEW después de haber sido un luchador independiente muy popular durante muchos años, dándose a conocer al gran público, aunque para quien escribe estas palabras y nuestros conocedores es un nombre importante desde hace tiempo. Tanto que no solo está desarrollando su propia carrera sino que también está siendo el maestro de las de otros, como es el caso de nuestro protagonista, Bobby Flaco, a quien podemos ver en ACTION Wrestling o Game Changer Wrestling, en la escuela WWA4.

> Bobby Flaco habla de AR Fox

Y Flaco estuvo hablando recientemente en Jeremy Lambert and Stephen Jensen on The Spotlight acerca de cómo es trabajar bajo la guía de AR Fox:

“Tengo tanta suerte con Fox. No investigué ni nada por el estilo. Tenía un amigo, el Rey Garuda, él comenzó a entrenar en WWA4 y finalmente fui allí y estuve probando. Eventualmente me uní y comencé a entrenar. Me encantaba la vibra de Fox, me encanta la atmósfera, era como la parte de atrás de un club de striptease en el pasado. Como dije, no investigué, tengo suerte de que Fox resultó ser uno de los mejores del mundo. Estoy súper honrado de tener la relación que tengo con Fox. Me ha ayudado mucho”.

Así como también, volviendo al comienzo, del éxito que está teniendo FOX actualmente en All Elite Wrestling:

“Se siente bien. Siempre he amado tanto a Fox. Se siente bien saber que le va bien. La escuela siempre ha estado ahí y saber que lo ha logrado… Nadie pone más en esta mi*rda que Fox. Nadie. Él pone todo en la escuela y en sus combates. Haber podido hacer las giras de EVOLVE con él y verlo ahora, es increíble. Está disfrutando muchísimo, y esa es la mejor parte. Es una mi*rda de Cenicienta. No puedo ser más feliz por FOX. Estoy súper feliz”.

“También es inspirador. Ver a Fox ahora, vuelve a ser como solía ser. Tienes que trabajar mucho, tienes que ser uno de los mejores para ser tratado como Fox está siendo tratado ahora. Fue como [chasquear los dedos] de las personas que hablaban de Fox y una vez que descubrieron quién es y de lo que es capaz. Es amigo de todos. Todos le tienen un gran respeto. Una vez que descubrieron eso, le dieron el lugar que merece. Es bueno ver que cuando pones el trabajo y te conviertes en esa persona, esa recompensa le sucede a alguien como Fox. Es una locura verlo”.

¿Te gusta lo que está haciendo AR Fox en AEW?