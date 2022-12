Nunca se sintió como en NXT, y el pasado septiembre Bobby Fish decidió dejar AEW, señalando que la novel empresa no supo sacar provecho de su dupla con Kyle O’Reilly.

Tres meses después, Fish sigue considerando que AEW perdió una oportunidad con él y O’Reilly. Y el veterano va más allá ante los micrófonos del podcast ‘Wrestling Perspective‘, al ser preguntado por algún torneo que serviría para impulsar la división de duplas de los Élite.

The Kentucky Gentleman, @sexychuckiet, & @trentylocks, who is not from Kentucky, are here to let you know that #AEW makes its Lexington, KY debut at Rupp Arena with #AEWDynamite LIVE & #AEWRampage on January 25th, 2023!

🎟️ Tickets are ON SALE NOW!https://t.co/UN1cNj1kQq pic.twitter.com/Zc9fBbwmDa