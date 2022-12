Tay Melo tiene dos citas el mismo día con AEW y AAA

Tay Melo está terminando 2022 teniendo mucha actividad luchística en All Elite Wrestling. En noviembre tuvo cinco combates entre Dynamite, Dark y Dark: Elevation. En diciembre ya tuvo uno, enfrentó a Ruby Soho el 14 de diciembre en el programa bandera de la compañía. Y mañana en una nueva edición tendrá otro. Pero no será su única lucha este miércoles ya que también va a estar en Noche de Campeones, evento de Lucha Libre Worldwide AAA. La joven luchará estará tanto en Acapulco, México como en Broomfield, Colorado.

Informa de ello nuestro compañero Dave Meltzer en el episodio más reciente del Wrestling Observer Radio:

«Habrá una lucha por el título mundial de parejas mixtas con Sammy Guevara y Tay Melo contra Otcagon Jr. y Lady Shani contra Komander y Sexy Star II. Se supone que Tay y Anna Jay competirán esta semana en Dynamite. Entonces, Tay tiene que estar en dos lugares al mismo tiempo, lo cual será muy difícil. Consiguieron que Tay fuera programada para Broomfield, Colorado y Acapulco, México al mismo tiempo».

Tay Melo y Sammy Guevara son los Campeones Mundiales de Parejas Mixtas AAA desde hace 241 días; ganaron el título en Triplemanía XXX. Aunque hasta ahora solo lo expusieron en dos ocasiones, ambas en AEW. No están teniendo un gran reinado así que veremos si tan pronto como mañana llega el momento de que los cinturones pasen a otras manos. Y de la misma manera veremos que la luchadora y Anna Jay consiguen vencer a Ruby Soho y Willo Nightingale en un combate de equipos.

It's the #AEWDynamite: #NewYearsSmash THIS WEDNESDAY at 8pm ET/7pm CT LIVE on @TBSNetwork!

🎟 If you're in the Denver area, ring in the New Year with us! https://t.co/UN1cNj1kQq pic.twitter.com/MzYOTp47w3

— All Elite Wrestling (@AEW) December 27, 2022