Blake Christian ha tenido hasta ahora varias oportunidades de mostrar su talento en All Elite Wrestling. Desde marzo de 2022, que fue cuando comenzó a trabajar en esta compañía, ha tenido trece luchas en la misma, la mayoría de ellas en Dark o Dark: Elevation, aunque en una ocasión luchó con Rey Fénix en Rampage.

A sus 25 años, “All Heart” es un luchador independiente cada vez más popular. Y ya está trabajando en otras empresas importantes como New Japan Pro-Wrestling. Donde lo hace más habitualmente es en Game Changer Wrestling. Lo hizo también en Pro Wrestling Guerrilla. Y brevemente incluso en WWE e IMPACT Wrestling.

.@_BlakeChristian taking flight to wipe out his opponent here on #AEWDark! Don't miss tonight's huge episode:

▶️ https://t.co/GyaphUOopE pic.twitter.com/6OiTg4ZfYZ — All Elite Wrestling (@AEW) January 4, 2023

> Blake Christian habla de Claudio Castagnoli y AEW

Ahora nos enfocamos en el combate que tuvo con Claudio Castagnoli en el episodio de Dark: Elevation del 30 de enero, pues de él estuvo hablando recientemente en Koffin Radio. Es interesante apuntar que no fue un mano a mano sin más pues además del renombre de su oponente estuvieron luchando por el Campeonato Mundial ROH.

“Lo disfruto. Recientemente luché con Claudio por el Campeonato Mundial de Ring of Honor. Creo que fui muy bendecido de estar en esa posición, y Claudio es genial. Solo quiero luchar. Cuando estoy haciendo eso, es cuando me estoy divirtiendo más. Cada vez que estoy luchando, siempre lo disfruto”.

Este no fue el combate más reciente de Blake Christian en AEW ya que tres días después luchó con Serpéntico en Dark. Todavía no se sabe cuando luchará nuevamente en la compañía Khan pero seguramente lo haga. No tenemos información sobre si le ofrecieron un contrato. Veremos qué sigue para el joven luchador.

