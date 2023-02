Posible fecha para AEWxNJPW: Forbidden Door 2

Según Will Ospreay, “la primera fase del Universo Marvel”, AEWxNJPW: Forbidden Door fue la primera edición de un evento anual. O eso espera Tony Khan, como este expuso el pasado junio.

La colaboración entre AEW y NJPW, efectivamente, continúa. Y dando memorables frutos, caso del Kenny Omega vs. Will Ospreay en Wrestle Kingdom 17. Pero los fans, claro está, espera que se plasme de nuevo en forma de evento conjunto, teniendo en cuenta además que Forbidden Door acusó ciertas bajas importantes; si bien no lastraron la calidad final del mismo.

► El cable, potencial delator

Y sorprendentemente, numerosos seguidores siempre tan vivos observaron que en el listado de eventos de pago por visión de Spectrum Cable figura para el 24 de junio “Forbidden Door”. Tal vez se trata de un error (doble, pues el PPV tuvo lugar el 26 de junio), aunque Mike Johnson de PWInsider quiso recuperar reciente reporte.

«Como los suscriptores a PWInsiderElite.com escucharon en mi actualización de audio días atrás, se comentó tras bambalinas de Battle In The Valley de NJPW en San José que un segundo PPV de Forbidden Door con AEW estaba listo para hacerse próximamente este año, aunque los detalles de cuándo y dónde no fueron revelados».

AEW hizo ayer durante Dynamite un relevante anuncio, sin relación con NJPW. El próximo mes, la casa Élite estrenará nuevo programa televisivo en TBS titulado ‘All Access’, bajo formato de show de telerrealidad. Básicamente, un reemplazo de ‘Rhodes To The Top’, programa protagonizado por Cody y Brandi Rhodes que tuvo que concluyó tras la marcha de “The American Nightmare” a WWE.