Blackpool Combat Club masacró a Dalton Castle y The Boys

Blackpool Combat Club sigue haciendo de las suyas golpeando a quien se le ponga enfrente a diestra y sineistra.

Esta semana las víctimas fueron Dalton Castle y The Boys, cuando Jon Moxley, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta aparecieron en ringside para atacar a los excampeones de tríos a traición.

Sin embargo, las cosas salieron de control y Castle y sus aliados fueron masacrados. Claudio subió a uno de The Boys al ring y lo siguió masacrando para terminar por aplicarle una desnucadora a su rival y derrotarlo.

El poderoso equipo sumó una victoria más y una humillación nueva a su cuenta.

Tras el combate, Jon Moxley y sus aliados golpearon a Adam Page y Don Callis que estaban en backstage intentando hacer las paces.

Holy shit the Blackpool Combat Club is beating the hell out of everyone tonight.#AEWDynamite pic.twitter.com/vlPK9pBtL2

— AUTHORS OF WRESTLING (@authofwrestling) March 30, 2023