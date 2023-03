Jungle Boy derrotó a Matt Hardy y MJF lo encaró

“Jungle Boy” Jack Perry abrió las acciones de AEW Dynamite este 29 de marzo enfrentando a Matt Hardy, en un combate que cualquier luchador joven hubiera soñado.

Al inicio del combate las cosas se dieron con mucho respeto, incluso ambos luchadores se dieron la mano y comenzaron a utilizar movimientos clásicos.

Poco a poco, las cosas comenzaron a subir de tono, pero el compañero de Matt, Ethan Page, terminó interviniendo en un par de ocasiones golpeando a Jungle Boy, pese a que el mayor de los Hardy pidió que no lo hiciera.

Pero en un momento, después de varias intervenciones, Hook apareció para golpear a Page; sin embargo, Matt intentó detener y terminó siendo golpeado.

Jungle Boy siguió concentrado y casi logra llevarse el combate con un par de ataques. Pero las cosas no terminaron en ese momento, pero sí un poco más adelante con un par de ataques de Jack Perry que terminaron por dejar fuera de acción a Matt.

Al final del encuentro apareció MJF para encarar al joven que busca una oportunidad por el Campeonato AEW. Fue así que el campeón se burló sobre casi no luchar y tener mucho dinero pese a eso.

Sin embargo, aseguró que pese a que Jungle Boy ha estado batallando mucho, no ha conseguido nada y debe de estar enojado consigo mismo.

MJF le recodó la lucha que tuvieron en 2020 y todo lo que le dijo en esa ocasión y que si le hubiera hecho caso de solo pensar en él, Jack Perry estaría en lo más alto.

Sin embargo, Jungle Boy aseguró que no se arrepiente de nada, porque no era igual de basura que MJF.

"And then there's your career.. and let's be honest, it's been kind of mid."#AEW World Champion @The_MJF offers some words for #JungleBoy

