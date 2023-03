DDT: “Judgement 2023” 5 títulos en juego

“Judgement 2023” fue la función de DDT Pro Wrestling donde se realizaron 16 luchas durante casi 6 horas en el Korakuen Hall para celebrar su 26 aniversario.

Makoto Oishi usó su complicado estilo de lucha para superar a sus dos oponentes y ganar el título vacante O-40. Matsuno atrapó a Shinichiro Kawamatsu con el Gorgeous Star Elbow solo para que Oishi se abalanzara sobre él para robar la cuenta de tres y ganar el cinturón. Matsuno juró venganza.

En duelo de parejas, Super Sasadango Machine y Antonio Honda se ufanaron de derrotar a Max The Impaler y Heidi Howitzer luego de que ellas perdieran el Campeonato de Parejas Princess hace unos días. Su estrategia fue de hacer que ellas discutieran entre si, pero el plan no funcionó y las dos temibles luchadoras terminaron aniquilándolos.

Saki Akai inició la celebración de su décimo aniversario con una gran victoria sobre Masahiro Takanashi, el hombre con el que se asoció en su debut hace una década. Chris Brookes intervino en favor de Takanashi, pero Eruption ingresó para sacarlo. Restablecido el orden, Akai tuvo un nuevo impulso y en el momento oportuno, castigó a Takanashi con la Quetzalcóatl para llevarse un sorpresivo triunfo.

DAMNATION TA se reunió para el regreso de Daisuke Sasaki tras recuperarse de una lesión en el ojo izquierdo. Hubo un poco errores de precisión, especialmente donde Sasaki golpeó a MJ Paul y KANON por accidente. Eso le dio a Chris Brookes, Drew Parker y Hagane Shinno un control momentáneo del encuentro. Sin embargo, Sasaki aprovechó una distracción del réferi y dio a Shinno un golpe bajo, seguido de La Mistica Crossface Lock para ganar. Tras el duelo, Sasaki desafió a Parker a un combate individual, en fecha por confirmar. Tras llamar inútil al presidente Himabayashi, Sasaki anunció que arregló una lucha individual contra El Desperado de NJPW para “Wrestle Peter Pan 2023”, en el Sumo Hall el 23 de julio.

Jun Akiyama luchó contra su discípulo favorito, Kotaro Suzuki, en la cuarta defensa del Campeonato Extremo DDT. En esta ocasión no hubo reglas especiales; desarrollándose como una lucha regular. Los dos hombres mostraron lo mejor de su arsenal y cuando parecía que Suzuki se llevaba el duelo tras un Tiger Driver, Akiyama lució magistral al hacer una agarre en la mano de su rival y rodar para aplicar un Wrist-Clutch Inside Cradle con el que rindió a Suzuki. Tras la lucha, Shunma Katsumata subió al ring y desafió a Akiyama; la lucha se efectuará el 3 de mayo.

Sanshiro Takagi y Konosuke Takeshita sostuvieron un enfrentamiento en mano a mano. La relación entre ambos es similar a la de padre e hijo, pero esa lucha, que sucedería tarde o temprano, finalmente ocurrió. Takeshita se vio muy fuerte y la lucha terminó en KO, pero la estrella de AEW se mostró apenado por la forma que terminó el encuentro.

Siguió un enfrentamiento internacional donde Yuki Ueno derrotó a Samuray Del Sol. Fue un constante ir y venir de movimientos, así como lances espectaculares. Ueno evitó la Salida del Sol, pero no pudo librarse del Rising Sun. Pero se recuperó revirtiendo con una definitiva WR. Ambos estrecharon sus manos y prometieron enfrentarse nuevamente.

Tetsuya Endo ganó el Campeonato Universal DDT por primera vez al destronar a Naruki Doi. Fue una demostración de buenos movimientos entre dos hombres que tienen un amplio arsenal. Doi quedó aturdido con un Overhead Kick y fue arrojado a la lona con el Tetsuya In The Ski With Diamonds. Endo obtuvo la victoria cuando hizo un Burning Star Press. Tras la celebración, MAO entró al ring para desafiar a Endo, pero éste se molestó porque planeaba tener sólo rivales extranjero, aunque terminó aceptando a regañadientes y sostendrán una lucha el 3 de mayo.

ShunMao puso en juego el Campeonato de Parejas KO-D contra Harimao (Kazusada Higuchi y Ryota Nakatsu) en un encuentro Falls Count Anywhere. Nakatsu sacó un bate de béisbol de plástico e intimidó a MAO a pesar de las protestas de Shunma Katsumata. Higuchi atacó a Katsumata y lo llevó al balcón mientras Nakatsu arrastraba a MAO por el piso. Higuchi intentó lanzar a Katsumata por el balcón con una Power Bomb, pero Katsumata escapó. La lucha se trasladó al vestíbulo, donde Higuchi derribó a Katsumata en una mesa cerca de la escalera saltando de una máquina expendedora. Katsumata logró regresar al ring golpeando a Katsumata. ShunMao sacó tablas debajo del ring y las colocó sobre la barricada de la primera fila. Golpearon a Nakatsu contra las tablas con el Oretachi no Madmax para obtener la cuenta de 3 y ganar. Keigo Nakamura y HARASHIMA retaron a ShuMao, quienes aceptaron; la lucha será el 9 de abril en el Korakuen Hall.

En la gran final, Yuji Hino defendió el Campeonato de Peso Abierto KO-D contra Yukio Naya. En los últimos años, Hino era una especie de mentor para Naya. Kenta Kobashi fue el testigo de honor de la lucha y vio la recia batalla que ocurrió entre ambos luchadores. Los nervios y el agotamiento físico hicieron mella de Naya, hasta que Hino lo capturó y lo proyectó con un brutal Fucking BOMB para asegurar la primera defensa de su cinturón. Pheromones subieron al ring tras la celebración y Danshoku Dino anunció que el siguiente retador al título será Yuki “Sexy” Iino; esto porque Pheromones no se desnudaron en su lucha y por ello se consideraban merecedores por una oportunidad por el título.

0. Ilusion y El Unicorn DDTeeen!! Graduation Match: Ilusion y Munetatsu Nakamura vencieron a El Unicorn y Raimu Imai (8:14) con la RE:VISION1 de Ilusion sobre Unicorn.

1. Yuya Koroku y Yuki Ishida derrotaron a Toi Kojima y Kazuma Sumi (9:02) com un Modified Triangle Lancer de Koroku sobre Sumi.

2. Kazuki Hirata Debut 13th Anniversary Match: Keisuke Ishii y Soma Takao vencieron a Kazuki Hirata y Yoshihiko (10:39) con un Running Double-Arm Driver de Ishii sobre Hirata.

3. O-40 Title, 3 Way Match: Makoto Oishi derrotó a Shinichiro Kawamatsu y Gorgeous Matsuno (4:54) por Pinfall sobre Matsuno – conquistando el título (4th Champion).

4. Pheromones vs. Pheromones Subjugation All-Out Battle: Yuki “Sexy” Iino, Danshoku “Dandy” Dino, Yumehito “Fantastic” Imanari y Kouju “Shining Ball” Takeda vs. Akito, Toru Owashi, Hiroshi Yamato y Yusuke Okada – finalizó sin decisión (11:21).

5. Special Tag Match: Max The Impaler y Heidi Howitzer vencieron a Super Sasadango Machine y Antonio Honda (7:46) con un Master Blaster de Impaler sobre Machine.

6. Saki Akai Debut 10th Anniversary Match Vol. 1: Saki Akai derrotó a Masahiro Takanashi (9:19) con la Quetzalcoatl.

7. HARASHIMA y Keigo Nakamura vencieron a Yukio Sakaguchi y Hideki Okatani (12:26) con la Somato de HARASHIMA sobre Okatani.

8. Special Singles Match: Takeshi Masada derrotó a Hikaru Machida (6:31) con un Samurai Driver ’01.

9. Special Six Man Tag Match CHARISMA RETURNS!: Daisuke Sasaki, MJ Paul y KANON vencieron a Chris Brookes, Drew Parker y Hagane Shinno (11:55) con Mistica-Style Cross Facelock de Sasaki sobre Shinno.

10. DDT Extreme Title, Normal Rules: Jun Akiyama (c) derrotó a Kotaro Suzuki (10:48) con un Wrist-Clutch Inside Cradle defendiendo el título

11. DDT 26th Anniversary Special Singles Match: Konosuke Takeshita venció a Sanshiro Takagi (13:17) por KO (10 Count).

12. International Special Singles Match: Yuki Ueno derrotó a Samuray del Sol (13:28) con la WR.

13. DDT Universal Title: Tetsuya Endo venció a Naruki Doi (c) (20:49) con un Burning Star Press – conquistando el título.

14. KO-D Tag Team Title, Anywhere Fall Rules: MAO y Shunma Katsumata (c) derrotaron a Kazusada Higuchi y Ryota Nakatsu (18:15) cuando MAO colocó espaldas planas a Nakatsu tras la Oretachi MADMAX.

15. KO-D Openweight Title: Yuji Hino (c) venció a Yukio Naya (22:23) con la Fucking BOMB defendiendo el título.