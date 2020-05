La empresa BJW dio a conocer el inicio de una campaña de Crowfunding, para mantenerse a flote y salir adelante en medio de la actual crisis derivada por la pandemia de Coronavirus.

Debido a la emergencia sanitaria existente en Japón, las empresas de lucha libre profesional se han visto obligadas a suspender sus actividades con las consecuentes pérdidas económicas.

BJW es una de las pocas empresas que opera de forma independiente, sin que una gran matriz o patrocinador los apoye. Durante 25 años se ha mantenido gracias al apoyo de los aficionados. Su principal fuente de ingresos son la venta de boletos de sus eventos, a pesar de que no se presente en escenarios muy grandes, pero generalmente ofrece funciones que presentan llenos completos.

Fue una de las pocas empresas que continuó en actividad después de declarada la contingencia sanitaria, a pesar de las críticas; pero ante la declaratoria de emergencia se vio obligada a terminar de manera precipitada su gran torneo anual Ikkitousen, así como cancelar su magna función de mayo, "Endless Survivor".

La compañía reveló a través de su sitio oficial y sus redes sociales que ha abierto una campaña de crowdfunding para garantizar que la compañía pueda seguir operando durante la Pandemia del Coronavirus.

Por las cancelaciones, BJW se mantiene actualmente de la venta de videos y las ventas por correo de artículos como playeras y llaveros, pero no es suficiente para mantener a toda la plantilla de luchadores. Por ello recurre al apoyo de los aficionados.

Conocido también como micromecenazgo es una red de financiación colectiva, normalmente online, que a través de donaciones económicas o de otro tipo, consiguen financiar un determinado proyecto a cambio de recompensas, participaciones de forma altruista.

BJW se atiene a este modelo de financiación en el tipo de crowfunding de donaciones y recompensa. Dependiendo de la contribución que el aficionado proporciones recibirá desde una carta o video de agradecimiento, hasta descuento en la tienda en línea y una vez restablecida la situación, asientos exclusivos para las funciones importantes.

El tiempo de duración del crowfunding es hasta el 12 de junio y hasta el momento se han recaudado 9,211,340 Yenes ($2,072,061.00 Pesos mexicanos) los que constituye el 92% de la meta planeada. Las aportaciones pueden hacerse desde todas partes del mundo.

Los fondos recaudados se utilizarán como fondos comerciales para administrar BJW incluidas las garantías de los jugadores, los salarios del personal, los costos de los equipos de autobuses y camiones, y diversos gastos.

Eiji Tosaka, el presidente de la empresa expresó:

Hay que recordar que hace unos días, el propietario de BJW y luchador aún activo, The Great Kojika, expresó su preocupación por la lucha libre durante el período de cuarentena. Una de sus declaraciones más condenatorias fue:

“Nunca ha habido una crisis así desde el comienzo de la historia de la lucha profesional. Lo siento, pero si esta situación continúa durante seis meses, no sería extraño que todas las promociones, excepto New Japan Pro Wrestling, hayan colapsado. ¿Compensación del gobierno nacional o local? Es imposible porque no existe tal cosa. Algunas promociones de lucha libre ni siquiera se registran".