En abril pasado, Austin Theory luchaba regularmente en NXT y de repente fue llamado como reemplazo de emergencia de Andrade para una lucha titular en WrestleMania 36, cuando este último se lesionó. Desde allí, permaneció atado a la representación de Zelina Vega y sus otros dos protegidos, el propio Andrade y Ángel Garza, formando una facción de rudos que parecía que dominaría Raw.

Sin embargo, pese al buen debut, las semanas siguientes no fueron auspiciosas para este nuevo grupo y lo que ocurría regularmente era que vencían y apaleaban a luchadores de bajo perfil, pero encuentros más complicados ya no pudieron ganar, a tal punto que ninguno de sus integrantes formó parte del reciente Money in the Bank. Esto, sin contar que regularmente eran apaleados por Drew McIntyre, quien les hacía frente de vez en cuando.

Esta serie de frustraciones se hizo más notoria en el reciente Monday Night Raw cuando al parecer hubo fricciones en el grupo, específicamente entre Ángel Garza y Austin Theory, cuando el primero se enfrentó a Akira Tozawa, a quien derrotó sin mayores contratiempos, pero sin dejar de burlarse de Theory durante el mismo.

Al parecer, la disputa entre Angel Garza y Austin Theory empezó horas antes de Raw, cuando el ex Campeón EVOLVE hizo una publicación en su cuenta de Twitter que no le gustó para nada a Garza.

Obviamente el tema no murió allí, ya que Garza recurrió a la misma red social y atacó a su todavía compañero luego de que tuvieran su aparición en Raw. Theory también se dio su tiempo para responderle.

You still in your feelings😂 https://t.co/7XgCcWFEX1

Zelina Vega, en cambio decidó responderles a Angel Garza y Austin Theory, llamándolos a la calma. Obviamente ella todavía confía en sus pupilos.

I SUPPORT ALL OF YOU!!!!!!!!

It’s us 4 against the world! REMEMBER THAT!!!!

You, me, @AndradeCienWWE and @austintheory1 need to have a little chit chat. Calmly!

Juntos, somos mejor. https://t.co/GGirKIXYeC

— Zelina Vega (@Zelina_VegaWWE) May 12, 2020