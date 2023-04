Big Japan Pro Wrestling dio a conocer el carte completo para “Endless Survivor 2023” su magno evento del mes de mayo.

► “Endless Survivor 2023”

En la función se pondrán en disputa sus cuatro títulos activos. Pero antes de ello, Crazy Lovers (Masashi Takeda y Takumi Tsukamoto) se medirán a Michio Kageyama y Yusaku Ito en un violento death match especial.

Otros invitados especiales, Yankee Two Kenju (Isami Kodaka y Yuko Miyamoto) enfrentarán a la dupla de Kazumi Kikuta y Yuki Ishikawa.

El espectacular Kota Sekifuda expondrá por treceava ocasión el Campeonato de Peso Jr. BJW ante el independiente Kaji Tomato. Sekifuda pretende continuar con el cetro ya que espera llegar a los dos años reinando en la división de menos de 100 kg.

Astronauts (Takuya Nomura y Fuminori Abe) quiere continuar dominando la categoría de parejas, pero esta vez se medirán a los peligrosos Takuho Kato y Hiroyuki Suzuki en la sexta vez que exponen el cetro.

Para su quinta defensa del Campeonato de Peso Completo Death Match BJW, Hideyoshi Kamitani se medirán contra el experimentado Abdullah Kobayashi, quien resultará una dura aduana para el monarca.

En el turno principal, Yuji Okabayashi pondrá en juego por novena ocasión en su cuarto reinado, el Campeonato Mundial de Peso Completo BJW ante el aguerrido Yuya Aoki, quien aspira apoderarse de este cinturón por primera vez en su carrera.

El cartel completo queda así:

BJW “BIG JAPAN ENDLESS SURVIVOR ~ INFINITY INDEPENDENT”, 04.05.2023

Yokohama Budokan

1. Kazuki Hashimoto, Tatsuhiko Yoshino y Satsuki Nagao vs. Ender Kara, Chicharito Shoki y Kazumasa Yoshida

2. “Welcome Back” Death Match: Ryuji Ito, Takashi Sasaki y Daiju Wakamatsu vs. Minoru Fujita, Kankuro Hoshino y Yuichi Taniguchi

3. Ryota Hama, Yasufumi Nakanoue y Andy Wu vs. Daisuke Sekimoto, Daichi Hashimoto y Daimonji So

4. Death Match: Masashi Takeda y Takumi Tsukamoto vs. Michio Kageyama y Yusaku Ito

5. Death Match: Isami Kodaka y Yuko Miyamoto vs. Kazumi Kikuta y Yuki Ishikawa

6. BJW Jr. Heavyweight Title: Kota Sekifuda (c) vs. Kaji Tomato

7. BJW Tag Team Title: Takuya Nomura y Fuminori Abe (c) vs. Takuho Kato y Hiroyuki Suzuki

8. BJW Death Match Heavyweight Title: Hideyoshi Kamitani (c) vs. Abdullah Kobayashi

9. BJW World Strong Heavyweight Title: Yuji Okabayashi (c) vs. Yuya Aoki