La leyenda de MMA Chael Sonnen discutió recientemente la situación actual con respecto a Conor McGregor vs. Michael Chandler.

El enfrentamiento altamente emocionante se anunció a principios de este año, con la pareja sirviendo como entrenadores en la nueva temporada de The Ultimate Fighter . Aún no se ha confirmado una fecha oficial para la pelea.

‘The Notorious’ tendrá que pasar seis meses en el grupo de pruebas de la USADA y producir dos pruebas limpias antes de que pueda obtener luz verde para dar un paso atrás en el octágono. Chael Sonnen publicó recientemente un video sobre la probabilidad de que ‘The Notorious’ regrese al octágono.

‘The Bad Guy’ sugirió que las imágenes de juego recientes no fueron suficientes para confirmar que el irlandés no se estaba preparando para su pelea de regreso.

“Recibí un DM. Y por primera vez tuve a alguien preguntándome, o describiéndome, que están empezando a ver la escritura en la pared y que Conor quizás nunca vuelva a pelear. No creo que el hecho de que estuviera sentado en una hermosa chaqueta roja, y lo suficientemente amable como para responder la pregunta de un extraño en algún tipo de salón de juego es evidencia de eso. Sin embargo, nada más de lo que nos dijeron que era cierto resultó serlo. Estas realmente no son nuestras preguntas. Él no No necesita pelear, nos gustaría que lo hiciera, pero sí afecta a un oponente que no ha hecho nada malo”.

‘The American Gangster’ continuó señalando que, si es poco probable que McGregor vuelva a montar una reaparición de MMA, se debe informar a Michael Chandler para que pueda pasar a otras peleas.

“Si no va a entrenar para pelear, hemos visto lo suficiente como para saber que no se está preparando para pelear. En algún momento, tenemos que traer a Michael Chandler e informarle”.